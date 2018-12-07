Эксперт: Договоренности стран ОПЕК по сокращению добычи нефти неизбежны

Директор Фонда энергетического развития в эфире НСН объяснил, что основные позиции по вопросу добычи нефти были высказаны уже давно.

Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 800 тысяч баррелей в сутки с 2019 года. Об этом сообщает Reuters, подчёркивая, что позже организация предложит государствам, которые не являются её членами, снизить их добычу примерно на 400 тысяч баррелей в сутки. Между тем, ТАСС отмечает, что Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 2% от уровня октября 2018 года, то есть примерно на 228 тыс. баррелей в сутки. Между тем Иран добился для себя исключения из сделки по ограничению добычи нефти стран ОПЕК+.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН рассказал о неизбежности договоренностей стран ОПЕК.

«Это было, безусловно, предсказуемым решением. Здесь принципиальные позиции были озвучены на последней блиц-встрече между нашим президентом и наследным принцем Саудовской Аравии. Поэтому в договоренностях не было сомнений. Вопрос именно в параметрах договоренностей и в сроках», — объяснил эксперт.

По его словам, изначально формулировалось, что страны ОПЕК, особенно Саудовская Аравия, хотели бы, чтобы Россия снизила примерно на тот же уровень, по которым была ранее заключена сделка. Россия хотела значительно ниже. Однако страны смогли договориться, так как это было неизбежно.

«Дело в том, что если бы сделка не состоялась или была бы перенесена на следующий год, то мы вполне бы могли тестировать уровни 50-55 долларов за баррель. Риски скатиться еще больше вниз были очень велики. В любом случае повышение стоимости нефти окупается, даже тем, что мы снижаем добычу, потому что объем снижения составляет примерно 2%, при этом стоимость нефти в плюсе на 6%. В целом динамика этого года была весьма хорошей для нефтяного рынка и для России в том числе», — рассказал Сергей Пикин.

Эксперт отметил, что исключение Ирана из сделки можно назвать также предсказуемым и даже неизбежным.

«Сейчас загонять страну в эту сделку бессмысленно, потому что есть шанс, что через пять месяцев рынок может сильно поменяться», — заключил собеседник НСН.

Напомним, ранее по поводу соглашения стран ОПЕК высказался министр энергетики России Александр Новак. По его словам принятое решение является компромиссным. Министр отметил, что это должно обеспечить лучше ситуацию по балансировке рынка.