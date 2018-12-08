Эксперт: Красная икра подешевела, но не вся

РИА Новости

Полина Кирова объяснила в эфире НСН, что из-за рекордного улова отмечается резкое снижение стоимости икры горбуши, при этом икра других лососевых дешеветь не будет.

В России в 2018 году было добыто более 677 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Это почти в два раза больше, чем прошлогодний улов, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он добавил, что в связи с рекордным уловом красная икра в декабре подешевела почти вдвое.

Как пояснила в эфире НСН руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова, подешевели не все виды красной икры, а только икра горбуши, поэтому потребитель падения цен не заметил.

«В 2018 году был рекордный улов горбуши, а не всех видов лососевых. Поэтому подешевела только икра горбуши, а не киты, нерки, кижуча или тем более чавычи, которой добываются меньше всего и икра которой является наиболее ценной. По ней рекордного улова не было, так же как по ките, кижучу и нерке. Потребители не замечают изменения цены еще и потому, что икра, которая сейчас лежит на полках, должна сравниваться не с той, что продавалась в прошлом году в это же время. Мы говорим о временном интервале длиной в 12 месяцев. Улов идет в летние месяцы, примерно с сентября-октября икра уже попадала на прилавки. Если сравнить прошлый год и этот год, то будет видно, что разница в цене по икре горбуши примерно в два раза», - пояснила собеседница агентства.

По данным «Рыбсети», в этом сезоне икра горбуши на полках российских магазинов составляет больше 50% от общего объема. Такое количество, по мнению Кировой, ритейлеры вряд ли успеют распродать за предновогодний и новогодний период.

«Перед новым годом у нас традиционно наблюдается ажиотаж. Но так как был произведен большой объем икры, его невозможно будет реализовать за предновогодний месяц и новогодний период. Скорее всего, останутся большие остатки, цена на которые в январе опустится еще ниже. Конечно, падение цены будет не на 70% и не на 50%, а порядка 10%. Эти цены сохранятся до следующей путины, то есть до лета 2019 года. Оговорюсь, что это в первую очередь касается икры горбуши, по всем остальным лососевым будем смотреть на спрос. В феврале-марте традиционно высокий спрос, поэтому резкого снижения цен по другим видам красной икры мы, скорее всего, наблюдать не будем», - заключила Полина Кирова.

Ранее специалисты Роскачества рассказали россиянам, как выбрать красную икру. В частности, рекомендуется при покупке икры обращать внимание на её внешний вид. Она отличается по цвету: самая крупная — у кеты и горбуши, самая мелкая — у форели. Хранить икру советуют при температуре от –4 до –6 градусов, а также не оставлять её в жестяной банке, сообщала НСН.