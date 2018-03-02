На Украине выясняют, кто пострадает от разрыва «Газпрома» с «Нафтогазом»

Украинский политолог в эфире НСН заявил, что из-за разрыва контрактов пострадают простые украинцы.

«Газпром» приступил к процедуре расторжения договоров с украинским «Нафтогазом». Такое решение было принято, потому что решение Стокгольмского арбитража нарушило баланс интересов двух стран (по нему «Газпром» должен заплатить 2,56 миллиардов долларов) . Об этом рассказал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Украинский политолог Александр Дудчак в НСН предположил, что из-за расторжения контрактов больше всего пострадают жители Украины (слушайте аудио).

«Сейчас “Газпром” и “Нафтогаз” вступают в новую стадию противоречий. От этого будут страдать украинские потребители, потому что неразумная политика украинского руководства довела до того, что в самые критические дни Украина может вообще остаться без газа», - заявил НСН Дудчак.

Стоит отметь, что Стокгольмский арбитраж руководствовался плохим состоянием украинской экономики, когда принимал решение. Однако, как подчеркнул Миллер, компания выступает против того, чтобы за её счёт решались проблемы Киева.

Напомним, 1 марта «Газпром» перестал поставлять газ на Украине. Это произошло из-за отсутствия необходимых дополнительных соглашений. В «Нафтогазе» предрекли многомилионные потери российской компании.