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Экономика

На Украине выясняют, кто пострадает от разрыва «Газпрома» с «Нафтогазом»

2 Марта 2018 в 16:53
На Украине выясняют, кто пострадает от разрыва «Газпрома» с «Нафтогазом»

Украинский политолог в эфире НСН заявил, что из-за разрыва контрактов пострадают простые украинцы.

«Газпром» приступил к процедуре расторжения договоров с украинским «Нафтогазом». Такое решение было принято, потому что решение Стокгольмского арбитража нарушило баланс интересов двух стран (по нему «Газпром» должен заплатить 2,56 миллиардов долларов) . Об этом рассказал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Украинский политолог Александр Дудчак в НСН предположил, что из-за расторжения контрактов больше всего пострадают жители Украины (слушайте аудио).

«Сейчас “Газпром” и “Нафтогаз” вступают в новую стадию противоречий. От этого будут страдать украинские потребители, потому что неразумная политика украинского руководства довела до того, что в самые критические дни Украина может вообще остаться без газа», - заявил НСН Дудчак.

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Стоит отметь, что Стокгольмский арбитраж руководствовался плохим состоянием украинской экономики, когда принимал решение. Однако, как подчеркнул Миллер, компания выступает против того, чтобы за её счёт решались проблемы Киева.

Напомним, 1 марта «Газпром» перестал поставлять газ на Украине. Это произошло из-за отсутствия необходимых дополнительных соглашений. В «Нафтогазе» предрекли многомилионные потери российской компании.

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