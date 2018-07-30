За рост НДС на авиаперелёты через Москву заплатят пассажиры

Авиаперевозчики сообщили о возможном росте цен на билета до 10%.

Авиаперевозчики предупредили о подорожании билетов на 8-10%. Это связано с возможным ростом НДС для внутренних перелётов через Москву (налог может вырасти до 20%). Об этом рассказал глава Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун, сообщает «Коммерсант».

Такой скачок будет спровоцирован обнулением налоговой ставки для региональных полётов, которое уже действует в Крыму и Калининграде, а с июня правительство пошло на такой шаг относительно перемещений на самолёте на Дальний Восток. Из-за этого бюджет не получит 17 миллиардов рублей. В то же время рост НДС на перелёты через Москву позволит обогатить казну на 37 миллиардов рублей. В результате налоговая нагрузка для перевозчиков вырастет на 20 миллиардов, что и послужит причиной роста цен.

Напомним, стимулировать прямые региональные перевозки ранее предложил президент РФ Владимир Путин. Из-за этого возникло предложение сохранить льготную ставку НДС для перелётов в обход Москву или вовсе обнулить её. Эту инициативу в апреле 2018 года поддержали в Минфине РФ.

Ранее СМИ сообщили, что цены на билет могут вырасти из-за увеличения стоимости авиационного топлива, сообщает Ura.ru. Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в эфире НСН посчитал такое изменение вполне вероятным.

«Из-за того, что подскочили цены на бирже, дороже становится топливо для авиакомпаний. А на бирже они могут подскочить из-за различного хода спекулятивных действий, и если объем топлива, который торгуется на бирже, не слишком большой, то, формируя искусственный дефицит, можно вполне повлиять на рост цен», - пояснил Пантелеев.

В свою очередь, начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин заявил, что стоимость авиакеросина существенно не изменилась. Более того, она стабилизировалась В связи с этим ведомство проведёт проверку по данному факту, сообщают РИА Новости.