Экономист: У законопроекта о прогрессивном налоге мало шансов на реализацию

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев

Эксперт в эфире НСН рассказал, что новый законопроект о дифференцированной шкале НДФЛ затронет интересы небольшой группы людей.

Законопроект, который вводит прогрессивный налог на доходы физических лиц, внесён на рассмотрение в Госдуму. Он был подготовлен депутатами партии «Справедливая Россия» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым. Документ инициирует обложение налогом в 13% граждан, которые получают до 24 миллионов рублей в год. При этом россияне, которые зарабатывают больше этой суммы, должны будут заплатить в качестве налога 18%. Законопроект размещён в электронной базе данных нижней палаты парламента. Как полагают депутаты, документ сократит чрезмерный разрыв между богатыми и бедными.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН заявил, что вряд ли инициатива будет принята.

«Законопроект изначально составлен так, чтобы не запугать до смерти “Единую Россию”, которая должна будет его принимать, чтобы он был реализован. Пока что у этого закона небольшие шансы на то, что он будет принят. Исключительное вмешательство президента может повлиять на ситуацию», - уверен экономист.

По словам Василия Колташова, если законопроект всё-таки примут, он быстро покажет свою эффективность.

«В России есть некий средний класс. Верхний слой среднего класса доходами в несколько миллионов рублей в год составляет порядка 5-6% в стране. Тех, кто богаче этой группы, - 2-3%. Поэтому этот прогрессивный налог распространится на небольшую группу людей. Это не означает, что он принесёт мало денег. Скорее всего, он быстро покажет свою эффективность. Но этот закон выглядит довольно странным: мы вводим плоскую шкалу, которая с одного края будет чуть менее плоской. Это очень странный прогрессивный налог», - считает экономист.

Эксперт также выразил мнение, что только прогрессивный налог, достигающий 60%, позволили бы сохранить деньги в компании.

«Проект очень умеренный. Реальный прогрессивный налог должен выглядеть так: для тех, кто получает меньше 1 миллиона рублей в год – никаких подоходных налогов быть не должно, если это семьи, у которых 1-2 ребёнка, то тоже должны быть послабления, а дальше должно быть повышение шкалы до 50-60%. Прогрессивный налог – это ещё и способ защитить компании от разворовывания капитала, потому что он может сочетаться с умеренным налогом на прибыль. Например, компания платит 15-20% налога на прибыль, а с зарплаты топ-менеджера берут 60%. Все эти зарплаты – это способ уменьшить капитал компании. Тогда (если налог составит 60% - НСН) это становится невыгодным. Выгоднее оставить эти деньги в компании», - считает Колташов.

Это не первая попытка ввести в России прогрессивное налогооблажение. Так, осенью 2017 года в нижней палате парламента были отклонены четыре соответствующих законопроекта. Тогда инициаторами выступили депутаты сразу трёх партий, в том числе КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР.