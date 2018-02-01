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Экономика

Экономист: Мы не заметим исчезновения Резервного фонда

1 Февраля 2018 в 11:45
Экономист: Мы не заметим исчезновения Резервного фонда
ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов

Василий Колташов рассказал  в эфире НСН, стоит ли ждать бюджетной катастрофы с закрытием Резервного фонда.

Резервный фонд России 1 февраля 2018 года официально перестал существовать. Дополнительные доходы от продажи углеводородов теперь начнут поступать в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Такие поправки в Бюджетный кодекс были приняты в июле прошлого года. Фактически Резервный фонд прекратил существование еще в декабре, когда Минфин потратил последний триллион рублей его средств.

Никакого драматичного переворота в нашей жизни с исчезновением Резервного фонда не произойдет, заявил в эфире НСН руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. По его словам, сокращение фондов с двух до одного по сути ничего не меняет.

«Разделение на два фонда было малопонятным решением. Зачем это делается, не понимали не только граждане, но и специалисты. Вероятно, для того, чтобы показать, что у нас есть какой-то фонд, который не сокращается, в котором всегда полно денег. Если один фонд исчезнет (как это произошло сейчас), то останется другой. Сейчас мы оказались в сложной предсказуемости цен на нефть, сложно предсказать, когда произойдет какая-то коррекция на рынке. В этой ситуации будет пополняться фонд, который остался. Предполагать, что это как-то драматично меняет нашу жизнь, что мы оказываемся на пороге бюджетной катастрофы, экономического хаоса, неуправляемости финансовых процессов, — было бы неправильно», — считает экономист.

ФНБ будет пополняться за счет поступления дополнительных нефтегазовых доходов, отметил эксперт.

«Произошло не очень страшное событие: один фонд исчерпали, потому что фактически использовали его во время второй волны кризиса, которая у нас бушевала в 2014, 2015 и отчасти в начале 2016 года. Остался второй фонд, его пополнение становится возможным, учитывая политику Минфина недопущения нового резкого укрепления рубля.  Хотя понятно, что при текущих ценах на нефть рубль выглядит очень сильным. В этой ситуации можно наращивать выкуп валютной выручки, и не только у нефтяников и газовиков, а вообще на рынке, и пополнять этот фонд», — добавил Колташов.

О том, что Резервный фонд и ФНБ будут объединены, Минфин сообщил летом 2017 года. Созданы обе структуры были в 2008 году на базе Стабилизационного фонда в качестве «подушки безопасности» на случай, если цены на нефть упадут. Резервный фонд должен был защищать федеральный бюджет, а ФНБ — обеспечивать балансировку пенсионной системы. На счету ФНБ по данным на 1 января 2018 года находилось 3,8 миллиарда рублей, что составляет 3,9 процента ВВП страны.

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