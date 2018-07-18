Россия избавилась от трети гособлигаций США

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Из опубликованного отчета Минфина Соединенных Штатов за май следует, что вложения РФ в госдолг США составили 14,9 млрд долларов.

Россия после введения новых санкций с американской стороны в апреле этого года втрое сократила объем вложений в государственный долг США и выбыла из списка 33 стран-держателей американских бондов. Из опубликованного отчета Минфина Соединенных Штатов за май следует, что вложения РФ в госдолг США составили 14,9 млрд долларов. Это сопоставимо с уровнем 2007 года, когда Россия только начала инвестировать в гособлигации США.

Еще в марте этого года российская сторона занимала 16-ю строчку в перечне стран-держателей американских бондов. Тогда сообщалось, что Россия снизила объем вложений до 96,9 млрд долларов. Спустя месяц эта сумма снизилась еще - до 48,7 млрд долларов.

В эфире НСН экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов заявил, что сокращение объема инвестиций со стороны РФ не отразится на американской экономике.

«Сумма ничтожно мала по сравнению с общим объемом американского госдолга. Храним по причине того, что по соотношению надежность-доходность пока существенной альтернативы у американских бумаг нет. Скорее всего, в ближайшие годы эта зависимость сохранится. Будем продолжать хранить часть международных резервов Российской Федерации в американских госбумагах. Но важно отметить, что наши вложения намного уступают вложениям других стран. Прежде всего, Китая и Японии», - отметил эксперт.

Отметим, что в мае Центробанк продал значительную часть казначейских облигаций США. Регулятор объяснил это политикой ЦБ, направленной на диверсификацию международных резервов, сообщает РЕН ТВ.

К слову, максимальное количество российских вложений произошло в октябре 2010 года, когда страна инвестировала 176,3 млрд долларов. В отчете Минфина США за май на последнем, 33-м месте списка крупнейших держателей гособлигаций США, как отмечает RT, значится Чили (30 млрд долларов). Крупнейшими иностранными держателями традиционно являются Китай - 1183 миллиарда долларов и Япония - 1048 млрд долларов, пишет «Российская газета».