Экономист рассказал о главных угрозах мировой экономике

Председатель Русского экономического общества имени С.Ф.Шарапова в эфире НСН посоветовал смотреть за предстоящим саммитом ЕС.

Названы главные политические угрозы мировой экономике в следующем году. По версии агентства Bloomberg, таковыми являются торговая война между Соединенными Штатами и Китаем, спор между властями Италии и Евросоюзом, а также выход Великобритании из ЕС. Кроме того, факторами риска аналитики посчитали состояние цен на нефть и отношения США с Ираном по этому вопросу, а также предстоящие выборы в ряде стран.

Ранее власти США и Китая достигли временного торгового «перемирия» по итогам саммита G20. Вашингтон обещал не вводить запланированное повышение торговых пошлин на китайский импорт в размере 200 млрд долларов с 1 января, а Пекин, в свою очередь, обещал «существенно нарастить» закупки различных американских товаров. Однако этот мораторий долго не продержится, заявил НСН председатель Русского экономического общества имени С. Ф. Шарапова Валентин Катасонов.

«Та договоренность, которая была вроде бы достигнута на только что прошедшем саммите “Двадцатки”, некий мораторий на продолжение торговой войны между Китаем и США, я думаю, что долго не продержится, это очевидно», — сказал экономист.

В свою очередь, спор Италии с Евросоюзом эксперту показался парадоксальным, ведь именно в итальянской столице в 1957 году был подписан Римский договор, который можно считать основополагающим для европейской интеграции.

«Италию можно рассматривать в качестве отца-основателя европейской интеграции. Я высоко оцениваю вероятность того, что Италия либо будет исключена из еврозоны, либо она добровольно покинет это сообщество. Через неделю будет саммит Европейского союза, к которому готовится серьезный пакет предложений по реформированию ЕС, в частности, создания бюджета еврозоны, продвижение реформы банковской системы, создание европейской банковской системы, создание европейского валютного фонда на базе механизма финансовой стабилизации и так далее. Так что, будем следить за событиями на этом саммите, это очень интересная тема», — отметил Катасонов.Собеседникдобавил, что накануне саммита ЕС некоторые чиновники европейских стран и Брюсселя заявили о том, что будут предприняты меры по дедолларизации европейской экономики.Напомним, что саммит стран-членов Европейского союза состоится в понедельник, 10 декабря. Ранее в Брюсселе заявили, что одной из тем саммита будет расширение антироссийских санкций, которого просит Украина.