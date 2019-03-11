Экономист предрёк ухудшение инвестиционного климата в России

Экономист и предприниматель в беседе с НСН заявил, что Россия не станет привлекательной для иностранных инвесторов без сигнала «сверху», который пока не предвидится.

Число иностранных инвесторов, которые считают, что инвестиционный климат в России улучшается, сократилось втрое. Таковы результаты исследования, проведенного Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), коммуникационной группой «Орта» и агентством FleishmanHillard Vanguard. Об этом пишет Lenta.ru.

По данным экспертов, в прошлом году положительную динамику в плане инвестиционного климата отметили только 10% участников опроса (для сравнения, в 2017 году таковых было 33%). Об ухудшении заявили 50% респондентов (в 2017 об этом заявляли всего 22%). По мнению 40% участников опроса, изменений ни в положительную, ни в отрицательную сторону не произошло (годом ранее так ответили 45% опрошенных).

в беседе сзаявил, что сейчас на российском рынке большей частью остались лишь те инвесторы, которые уже давно работают в нашей стране и знают правила игры.

«Давайте так: инвесторы, которые работают на российском рынке, знают правила игры достаточно давно. Поэтому говорить о том, улучшился инвестиционный климат, или ухудшился, бессмысленно. Понятно, что сейчас всех задевает дело Baring Vostok, это естественно. Но есть инвесторы, которые работают с Сомали, с Северной Кореей, как это ни странно. То есть, здесь вопрос – в точке отсчета», - резюмировал Потапенко.

Потапенко подчеркнул, что данная статистика никоим образом не повлияет на поведение и методы работы регулирующих структур, силовиков, и прочих структур, от которых в нашей стране напрямую зависит развитие предпринимательства.

«Увеличилось в три раза, в четыре – дальше будет еще жестче. Но, все равно, кто-то останется, и все равно это никоим образом не повлияет на поведение наших властей. Что, меньше будут сажать? Нет, не будут меньше сажать. У нас будет меньше каких-то регуляторных уничтожений бизнеса? Нет, не будет. Силовики ни с того, ни с сего перестанут работать в том ключе, в котором они работают? Нет, не перестанут. Ну инвесторы покапризничали, но, как говорится, курица на поведение лисы никак не влияет», - констатировал Дмитрий Потапенко.

Также экономист подчеркнул, что для конструктивных изменений инвестиционного климата в стране и привлечения нового иностранного капитала нужен серьезных «посыл», которого сегодня не наблюдается.

«Поймите правильно, посыла нет. Мы с вами можем 300 раз послушать послание [президента], но есть же факты. Мы с вами в информационном поле можем много чего обсуждать. Будет очередное послание, мы будем искать какие нюансы, но все нюансы заканчиваются ровно в ту минуту, когда к тебе приходят с обыском», - подчеркнул Потапенко.

20 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором подчеркнул, что «Добросовестный бизнес не должен ходить под статьей». 15 февраля основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви, которого называют крупнейшим иностранным инвестором в России, был задержан в Москве по подозрению в крупном мошенничестве.