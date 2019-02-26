Потапенко попросил правительство вылезти из кармана населения

Экономист и бизнесмен Дмитрий Потапенко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Правительство одобрило начисление соцвыплат пенсионерам сверх прожиточного минимума

Правительство России одобрило законопроект о начислении социальных выплат пенсионерам сверх прожиточного минимума. Пересмотр размера соцдоплаты пенсионерам связан с изменением прожиточного минимума в 2020 году. Согласно документу, сверх прожиточного минимума будут выплачиваться суммы текущих индексаций.

«На мой взгляд, правительство России должно заинтересоваться не столько прожиточным минимумом, сколько издержками наших граждан. В том числе – пенсионеров. Может быть, имеет смысл сократить их затраты на ЖКХ, налоги, которые они платят, приходя в заведения общепита, ритейла или просто покупая какие-либо услуги. И, может быть, имеет смысл снять с них нагрузку, когда они оплачивают так называемые государственные требы. «Большое спасибо», - мы скажем правительству, если оно, наконец-то, вылезет их нашего кармана», - отметил в эфире НСН Дмитрий Потапенко.

Топ-2: В России будет перезапущена программа льготного кредитования малого бизнеса

В России будет перезапущена программа льготного кредитования малого бизнеса. До 2024 года банки выдадут займов до 10 трлн рублей по ставке до 8,5% годовых. В этом году сумма льготных кредитов составит 1 трлн.

«Почему же малый и средний бизнес не хочет брать эти кредиты? Видимо, это связано с набором документов. Ведь регуляторные документы, которые нас сопровождают, превосходят любые разумные величины. Напомню, в общей сложности бизнес регулируют 2 млн различных бумажек. Более того, когда вы возьмете эти кредиты, проверяющие органы к вам зачастят, они у вас буквально поселятся. И если мы действительно хотим развивать малый и средний бизнес, количество этих документов нужно, как раз, сокращать. Конечно, не гильотиной, поскольку все предприниматели боятся за свою шею. Гильотина при всех сокращениях в первую очередь попадает им по голове», - подчеркнул в эфире НСН Дмитрий Потапенко.

Топ-3: Эксперты назвали самый популярный готовый бизнес в России.

Эксперты назвали самый популярный готовый бизнес в России. По данным сайта объявлений «Авито», это кофейни и смузи-бары. На них в январе этого года пришелся 81% спроса. Средняя цена на покупку такого бизнеса составляет около 800 тыс. рублей.

Как бары, так и кофейни – один из самых сложных видов бизнеса, в котором нужно иметь профессиональной уровень. А 800 тысяч рублей – это сумма, в которую оценивает неудавшийся бизнесмен свой разоряющийся бизнес. Это бизнес для тех, кто хочет работать своими руками, даже, скорее, не бизнес, а самозанятость. Поэтому если у вас есть 800 тысяч рублей, потратьте их на собственное образование в своей отрасли», - посоветовал в эфире НСН Дмитрий Потапенко.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.