Экономист объяснил рост ВВП на 2% короткой базой измерений

ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов

Эксперт в эфире НСН посчитал привлекательным рост экономики РФ на 2%.

Экономика России за январь 2018 года выросла на 2% по отношению к 2017 году. Такие данные констатировал министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время выступления на встрече с деловыми кругами Японии. Как уточнил глава ведомства, страна смогла адаптироваться к низким ценам на нефть и реализовать макроэкономические реформы, которые стабилизировали курс рубля и снизили инфляцию, сообщает РИА Новости.

в эфиреудивился выводам Орешкина.

«Обычно минимальный период, который можно надёжно анализировать – это квартал. Один месяц – это малый промежуток, чтобы сделать ответственные выводы. Теоретически такое ускорение темпов роста экономики до 2% возможно, но на практике ускорение до 2% требует явно позитивных факторов. Возможно, это просто эффект, связанный с достаточно короткой базой измерений. Мне кажется, нужно подождать окончания первого квартала, тогда можно будет ответственно судить о том, какой темп роста экономики будет задан на 2018 год», - считает эксперт.

Однако рост ВВП на 2%, по словам Сергея Хестанова, является привлекательным показателям.

«Один месяц – слишком малый базис. Но пока цифра выглядит привлекательной», - заключил Хестанов.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что рост ВВП в 2017 году составил 1,4%. Такую цифру глава страны озвучил во время встречи с представителями экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты. Как подчеркнул президент, также в прошлом году до рекордных значений замедлилась инфляция.