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Политика

Экономист: Охрана Росгвардией губернаторов не разорит бюджет

21 Февраля 2018 в 18:01
Экономист: Охрана Росгвардией губернаторов не разорит бюджет
Сергей Хестанов пояснил НСН, почему не ожидает серьезной нагрузки на бюджет после вступления закона в силу.

Накануне Госдума приняла закон, разрешающий Росгвардии охранять губернаторов, а также «иных лиц». Решение о предоставлении главам регионов такой охраны будет принимать президент.

Экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов пояснил НСН, почему не ожидает серьезной нагрузки на бюджет после вступления закона в силу.

«Количество лиц, которые попадают под  такой вид охраны, настолько незначительно, что в масштабах страны просто не о чем говорить. Серьезных экономических последствий это точно не вызовет. Это тактическое решение. Трудно сказать, кстати, насколько губернаторы будут пользоваться этой возможностью. Но в любом случае, у нас, по счастью, не так много субъектов Федерации, соответственно, не так много губернаторов и приравненных к ним лиц. Поэтому хоть сколько-нибудь существенную нагрузку на федеральный бюджет это точно не создаст», - сказал он.

Теперь законопроект должен быть утвержден Советом Федерации и подписан главой государства. В силу он вступит через 180 дней после официального опубликования.
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