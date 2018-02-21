Экономист: Охрана Росгвардией губернаторов не разорит бюджет

Сергей Хестанов пояснил НСН, почему не ожидает серьезной нагрузки на бюджет после вступления закона в силу.

Накануне Госдума приняла закон, разрешающий Росгвардии охранять губернаторов, а также «иных лиц». Решение о предоставлении главам регионов такой охраны будет принимать президент.

Экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов пояснил НСН, почему не ожидает серьезной нагрузки на бюджет после вступления закона в силу.

«Количество лиц, которые попадают под такой вид охраны, настолько незначительно, что в масштабах страны просто не о чем говорить. Серьезных экономических последствий это точно не вызовет. Это тактическое решение. Трудно сказать, кстати, насколько губернаторы будут пользоваться этой возможностью. Но в любом случае, у нас, по счастью, не так много субъектов Федерации, соответственно, не так много губернаторов и приравненных к ним лиц. Поэтому хоть сколько-нибудь существенную нагрузку на федеральный бюджет это точно не создаст», - сказал он.

Теперь законопроект должен быть утвержден Советом Федерации и подписан главой государства. В силу он вступит через 180 дней после официального опубликования.