Экономист об «инвестиционном кодексе»: Это какой-то День сурка!

Член экспертного совета «Деловой России» в эфире НСН объяснил, почему он никакой пользы никому, кроме чиновников, не принесет.

Вводить любые законы, которые чреваты издержками для бизнеса, будут только после завершения переходного периода. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак на Красноярском экономическом форуме. По его словам, правительство готовит новый законопроект по стабилизации регуляторных новаций, который будет носить название «инвестиционного кодекса».

Член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский в эфире НСН выразил уверенность, что эта инициатива никакой пользы никому, кроме самих чиновников, не принесет.

«Это какой-то День сурка. Будто мы несколько десятилетий подряд засыпаем, просыпаемся, никак не можем сменить пластинку. Одни и те же разговоры «не надо кошмарить бизнес», одни и те же лозунги, одни и те же обещания не повышать налоги. Путин в 2014 году пообещал четыре года не повышать налоги. И формально все так и было, налоги не повышались. Но вместе с этим Минфин и правительство умудрились ввести более 50 различных неналоговых платежей и тарифных сборов! Там и «Платон», и завышенная кадастровая оценка недвижимости, и туристические, экологические, торговые, утилизационные сборы. Ввели систему «Меркурий», ЕГАИС, электронные кассы по всей стране, сбор за капремонт, увеличили страховые взносы, убрали целый ряд налоговых льгот. В 2018 году повысили НДС, повысили пенсионный возраст. Все это из своего кармана оплачивают бизнес и население. Когда заявили, что надо снижать административную нагрузку на бизнес, практически вдвое снизили количество плановых проверок. Но при этом количество внеплановых проверок выросло почти в два с половиной раза. В 2013 президент Путин году признал, что у нас 80% уголовных дел против бизнеса разваливается в суде, что нужно сокращать силовое давление. Ну и что? Количество уголовных дел выросло на 20%», - напомнил он.



По его мнению, это тот самый случай, когда «больная голова ногам покоя не дает».

«Чиновникам нужно постоянно имитировать бурную деятельность, что они что-то делают. Иначе возникнет вопрос, для чего нужна эта многомиллионная армия чиновников, которая обходится нам крайне дорого. Ежегодно только на обслуживание госаппарата из бюджета тратится 1,5 трлн рублей. Это в семь раз больше расходов на сельское хозяйство и втрое – на здравоохранение», - отметил экономист.

Он считает, что единственное правильное решение, которое могли бы принять чиновники, просто отстать от населения и бизнеса.

«Перестать с умным видом заниматься бумагомарательстом. Любая их бумага – это наши с вами издержки. Почему никто не дал пятилетний переходный период на повышение акцизов на ГСМ? Почему не ввели пятилетние налоговые каникулы при повышении индивидуальных взносов для индивидуальных предпринимателей? Они говорят одно, делают совершенно другое», - возмутился собеседник НСН.

«Для властной вертикали все мы сегодня – дойная корова, источник получения сверхдоходов для бюджета, для казны, сырьевых олигархов. Все новыми и новыми законами бизнес осознанно выталкивают в теневой сектор. Это очень выгодно нечистым на руку чиновникам и силовикам. Они обкладывают нас флажками, загоняют как волка, чтобы мы убегали от этих сборов и поборов, переходили в неправовое поле, чтобы потом из нас выбивать деньги. Поэтому неудивительно, что теневой сектор экономики в России как был 45%, по данным МВФ, таким и остается. А по оценкам экспертов, в серой зоне работает до 70% экономики. Потому что налоговая нагрузка неподъемная. Они обеспечивают стране многолетний кризис и застой», - констатировал эксперт.

Напомним, ранее глава правительства Дмитрий Медведев обещал шесть лет не повышать налоги.