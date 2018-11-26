Экономист назвал ответственных за колебания курса рубля

ФОТО: flickr

Председатель Русского экономического общества Валентин Катасонов рассказал НСН, кому выгоден обвал национальной валюты.

Трейдеры отреагировали на очередной виток противостояния между Россией и Украиной. Впервые с 14 ноября на торгах Московской биржи курс евро вырос на 98 копеек — до 76,03 рубля. Курс доллара увеличился на 71 копейку — до 66,9 рубля.

в эфирезаявил, что не нужно связывать события на Украине и колебания национальной валюты.

«У нас накоплено на протяжении многих лет полтриллиона рублей международных резервов, чтобы ЦБ обеспечивал стабильный курс рубля. И опасения, что кто-то у нас чихнул или закашлял, и закачался рубль, это более чем странно. СМИ считают, что национальная валюта зависит о политической конъюнктуры в мире. Но на самом деле ничего подобного. И если регулятор не будем контролировать ситуацию, значит, он грубейшим образом нарушает Конституцию РФ, статью 75-ую», - считает эксперт.

По состоянию на 16 ноября объем денежной базы увеличился на 0,32% (на 32,8 млрд руб.) до 10 трлн 334,8 млрд рублей, сообщили в Банке России.

«Могу предположить, что ЦБ не использует резервы, потому что они нужны совершенно для другого. Это нужно нашим геополитическим противникам, потому что это практически бессрочное и беспроцентное кредитование США. Это нужно хозяевам денег, у них работает печатный станок и им нужно сбывать свою зеленую продукцию. А события на Украине или на Ближнем или Среднем Востоке никоим образом не относятся к курсу рубля. Все сосредоточено в Москве, на Неглинке, где находится центральный офис ЦБ», - уверен Валентин Катасонов.

Банк России установил на 27 ноября официальный курс евро на уровне - 75,56 рублей, что на 63 копейки выше понедельничного курса.

Курс доллара увеличился на 84,08 копейки — до 66,50 рубля.

Напомним, в ночь на понедельник Россией были задержаны три украинских корабля на нарушение границы. Президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране. Однако, его еще должна утвердить Верховная рада. Она собирается на специальное заседание по этому поводу.