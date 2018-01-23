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Экономика

Кричевский: Делегация РФ едет в Давос потусоваться

23 Января 2018 в 11:28
Кричевский: Делегация РФ едет в Давос потусоваться

В эфире НСН экономист раскритиковал цели, с которыми российская делегация едет на форум в Давос.

В швейцарском Давосе начинает работу Всемирный экономический форум. Тема встречи лидеров государств, экономистов и политиков в этом году: «Создание общего будущего в разобщенном мире». Российскую делегацию возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович.

В эфире НСН экономист Никита Кричевский предположил, что участие РФ в форуме нацелено на максимальное привлечение инвестиций в российскую экономику в сложившихся непростых политических условиях.

«Что касается нашей делегации, мне представляется смазанными и второзначными те посылы, с которыми мы туда прибываем. Как обычно, едем туда за иностранными инвестициями, потусоваться, встретиться, порассуждать. В то же время, имея нефть под 70 (долларов за баррель – прим. НСН), полтриллиона международного резерва и, что самое неприятное, перспективы «кремлевского доклада» американской администрации. Тем не менее, мы едем туда для того, чтобы вновь попытаться кого-то в необходимости вкладывать все свободные и несвободные денежные средства в российскую экономику», - сказал эксперт.

Ожидается, что от России участие в 48-ом Всемирном экономическом форуме примут министр энергетики Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров и и представители крупного бизнеса, сообщает RT. Также Давос планируют посетить мировые лидеры: Дональд Трамп, Ангела Меркель, Тереза Мэй и Эммануэль Макрон.

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