Кричевский: Делегация РФ едет в Давос потусоваться



В эфире НСН экономист раскритиковал цели, с которыми российская делегация едет на форум в Давос.



В швейцарском Давосе начинает работу Всемирный экономический форум. Тема встречи лидеров государств, экономистов и политиков в этом году: «Создание общего будущего в разобщенном мире». Российскую делегацию возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович.



В эфире НСН экономист Никита Кричевский предположил, что участие РФ в форуме нацелено на максимальное привлечение инвестиций в российскую экономику в сложившихся непростых политических условиях.

«Что касается нашей делегации, мне представляется смазанными и второзначными те посылы, с которыми мы туда прибываем. Как обычно, едем туда за иностранными инвестициями, потусоваться, встретиться, порассуждать. В то же время, имея нефть под 70 (долларов за баррель – прим. НСН), полтриллиона международного резерва и, что самое неприятное, перспективы «кремлевского доклада» американской администрации. Тем не менее, мы едем туда для того, чтобы вновь попытаться кого-то в необходимости вкладывать все свободные и несвободные денежные средства в российскую экономику», - сказал эксперт.

Ожидается, что от России участие в 48-ом Всемирном экономическом форуме примут министр энергетики Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров и и представители крупного бизнеса, сообщает RT. Также Давос планируют посетить мировые лидеры: Дональд Трамп, Ангела Меркель, Тереза Мэй и Эммануэль Макрон.