Экономист: Идея повышения тарифов ЖКХ - деструктивна

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Василий Колташов в эфире НСН призвал государство думать не только о собственной выгоде, но и о простых россиянах.

Минэкономразвития (МЭР) направило в Федеральную антимонопольную службу инициативу повысить тарифы ЖКХ в 2019 году в два этапа. В начале года – на 1,7%, с учетом увеличения ставки НДС до 20%, а с 1 июля скорректировать тарифы. Таким образом, пишет РБК, общий рост платежей для россиян должен будет остаться в пределах, не превышающих целевую инфляцию, — 4%.

в интервьюпризвал власти думать не только о выгоде управляющих компаний, предприятий энергетики, но, прежде всего, о рядовых гражданах.

«Россиянам следует ожидать ослаблением курса рубля, это будет следствием ослабления внутреннего потребителя. У него становится меньше денег, с него больше берут налогов, ему больше приходится платить по тарифам. И в результате обычный потребитель мается, все механизмы оказываются неэффективными, особенно если Центробанк пойдет на повышение ключевой ставки. Так что идея Минэкономразвития – идея деструктивная, способная негативно повлиять на экономику страны», - считает Колташов.Экономист счел странным логику властей, которые полагают, что россияне способны платить по счетам, если им постоянно повышать тарифы. Государство ставит в приоритет выгоду структурам, Минэкономразвития забывает о домашних хозяйствах. А именно они, по мнению Колташова, держат на своих плечах значительную часть экономики, связанную с внутренним рынком.

«Тарифы должны прекратить повышаться! Не должно быть этого, почему они вообще повышаются? И как с этим связана инфляция? Какие же они эффективные управляющие компании, ведь они даже не тратят все предназначенные для этого деньги! У них норма прибыли очень и очень высока! Приятно, что Минэкономразвития позаботилось об этих структурах, но лучше, если бы оно позаботилось об отечественной экономике и о домашних хозяйствах, - заключил

Как пишет Ura.ru, ранее МЭР предложило увеличить тарифы ЖКХ на те же проценты, что и НДС, однако позже министр ЖКХ и строительства РФ Владимир Якушев успокоил россиян, что вся нагрузка за изменения в налоговой системе ляжет на государство.

При этом в ведомстве отметили, что в связи с повышением НДС расходы коммунального комплекса в 2019 году вырастут на 16 млрд рублей.