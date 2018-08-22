Экономист: Доллар для России играет всё меньшую роль

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Эксперт Российского совета по международным делам Ярослав Лисоволик объяснил НСН, как Россия будет переходить на независимую финансовую систему.

В Минфине рассказали об ответе России на санкции США. Как заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, Москва ответит созданием независимой внутренней финансовой системы и отказом от излишнего использования международной инфраструктуры, пишет РИА Новости. При этом России по-прежнему останется участницей международной торговли, чтобы сохранить коммуникацию с международной системой в части расчётов.

Экономист, программный директор клуба «Валдай», эксперт Российского совета по международным делам Ярослав Лисоволик в эфире НСН рассказал, какие именно меры по выстраиванию независимой финансовой системы запланированы в стране. По его словам, на сегодняшний день уже немало сделано в этом направлении.

«Мы видим определённые достижения, движения и точки зрения платёжных систем, и с точки зрения возможностей по наращиванию и использованию национальной валюты. Достаточно сказать, что уровень доллоризации в нашей экономике за последние годы несколько снизился, снижается и доля доллара в расчётах в рамках российского ближнего зарубежья. И при этом очевидно, что идёт переход на национальную валюту и с крупнейшими контрагентами России на зарубежных рынках — в том числе, с Китаем. Я думаю, что этот путь достаточно перспективен, востребован, имеет реальную экономическую основу. И он будет способствовать снижению валютных и в целом экономических рисков для контрагентов», — заметил Лисоволик.

Намечены определённые изменения в сфере платёжных систем, добавил собеседник НСН. По его словам, результат действия этих мер будет ощутим уже через несколько лет.

«Создание платёжных систем, других видов инфраструктуры будет продвигаться, как собственными силами, так и в альянсе с финансовыми структурами таких стран, как Китай. Одна из инициатив — создание системы платёжных карт стран БРИКС, которая может использоваться не только в этих государствах, но и в странах их региональных партнёрах, в частности в странах ЕврАзЭС. Эти меры начнут давать результаты в течение ближайших лет, что существенно повысит продвижение Россией своих национальных экономических интересов на мировых рынках», — заключил экономист.

Напомним, что 22 августа вступил в силу новый пакет антироссийских санкций США. Поводом для введения ограничений стало отравление в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Причастность России к происшествию остаётся недоказанной, однако Вашингтон посчитал нужным отреагировать на резонансное отравление санкциями в отношении Москвы. Ограничения коснутся поставок в Россию продукции двойного назначения. При этом в Кремле назвали санкции в отношении России бессмысленными и контрпродуктивными.