Эксперт назвал причины падения цен на нефть

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев рассказал НСН, какие процессы на мировом рынке привели к снижению цены на «чёрное золото».

Цены на нефть на мировом рынке крайне нестабильны. Падение началось в октябре — с 85 до 59 долларов за баррель. Такой резкий скачок цен в пресс-центре НСН объяснил член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России, ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев.

«Главной причиной падения цен на нефть, с моей точки зрения, стали отложенные действия дополнительной квоты, которую в мае ввели страны ОПЕК+. Это квота на увеличенную добычу на один миллион баррелей в сутки. Для того чтобы увеличить добычу, и чтобы полностью выбрать эту квоту нужно было полгода. Страны, добывающие нефть, не могут быстро менять добычу. В России дополнительная добыча составила 200 тысяч баррелей в сутки. “Роснефть” уже увеличила добычу на это количество. Казалось бы, квота выполнена, но это не так. За это время упала добыча сразу у нескольких крупных компаний, российских. И в результате пока наша квота освоена только на 150 тысяч баррелей в сутки. Ситуация влияет на мировой рынок так — все выбрали свою квоту, и устойчивый поток нефти на мировой рынок сформировался. При этом это совпало с годовым минимумом потребления нефти. В результате, эти два процесса наложились один на другой, и мы получили падение цен», — объяснил эксперт.

Добавим, по мнению некоторых экспертов, дальнейшее падение цен на нефть может заметно сказаться на курсе рубля и на внутренних ценах на топливо в России в 2019 году.