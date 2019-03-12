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Экономика

Экономист: Бойкот западными инвесторами ПМЭФ пойдёт России на пользу

12 Марта 2019 в 15:10
Экономист: Бойкот западными инвесторами ПМЭФ пойдёт России на пользу
ФОТО: Заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества на ПМЭФ // Kremlin.ru
Председатель Русского экономического общества имени Шарапова заявил НСН, что России стоит сосредоточиться на внутренних проблемах, а не рассчитывать на поддержку из-за рубежа.

Зарубежные инвесторы могут отказаться от участия в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в знак протеста против ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви в России. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники. Также от визита на форум отказался посол США в России Джон Хантсман, он изменит своё решение только после освобождения бизнесмена.

Такой бойкот будет только на руку России, заверил в эфире НСН председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов. По его мнению, это позволит доказать, что Москве не стоит рассчитывать на зарубежную поддержку, а следует сосредоточиться на решении внутренних проблем.

«Я считаю, что нам нужно прежде всего решать свои внутренние проблемы, а не приглашать каких-то иностранных инвесторов. Поэтому никакой трагедии здесь не вижу, даже считаю, что это благоприятный фактор для того, чтобы мы перестали говорить, что заграница нам поможет. Давайте превратим Петербургский экономический форум в площадку для внутреннего разговора. А здесь есть, о чём поговорить, потому что, конечно, майские указы 2018 года — это дорога в никуда. И мне кажется, надо на этой площадке ставить конкретные вопросы, а не рассчитывать на какую-то внешнюю помощь. Её не будет, может быть только усиление экономических санкций. Поэтому никак наше руководство перестроиться не может. В этом смысле, я думаю, что такое мягкое бойкотирование Петербургского экономического форума только нам на руку», — заверил Катасонов.

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Также он добавил, что в российской прессе слишком много, на его взгляд, уделяется внимания «надуманным проблемам», в то время как есть куда более значимые темы для обсуждения. «А серьёзный вопрос, скажем, восстановления управляемости российской экономики, вообще не обсуждается. Приоритеты должны быть совершенно иными», — посетовал экономист.

Напомним, Майкл Калви был задержан в Москве 15 февраля. Вместе с ним решением суда под арест были взяты ещё пятеро, в том числе трое сотрудников инвестфонда. Они обвиняются в хищении у банка «Восточный» 2,5 миллионов рублей.

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