Эколог обвинил Минприроды в некомпетентности и коррупции из-за оценки ресурсов России

Андрей Пешков объяснил, зачем нужны оценки Минприроды.

Оценка стоимости запасов животных, растительных и водных ресурсов России в шесть трлн рублей, которую представило Министерство природных ресурсов и экологии, свидетельствует о некомпетентности или коррумпированности сотрудников ведомства. Об этом в эфире НСН заявил заслуженный эколог России Андрей Пешков.

«Эти цифры – свидетельство полной некомпетентности сотрудников Минприроды. Потому что эти мизерные цифры, которые они, видимо, из каких-то своих интересов нарисовали, ни в коей мере не соответствуют тому, что в России имеется. Эта попытка определить в рублях стоимость бесценных ресурсов – это подготовка к тому, чтобы их разворовать, распилить, растащить или загрязнить. И заплатить за это ничтожно малые суммы», - возмутился он.

Эколог считает, что чиновники Минприроды своими оценками отрабатывают коммерческий заказ.

«Убогий "хомо сапиенс" еще не придумал такого количества нулей, чтобы оценить в «деревянных» рублях бесценные богатства природы, которые есть у нас в стране. И эти двухмерные создания, которые в Минприроды сидят, я так понимаю, какой-то заказ коммерческий исполняют. Хотелось бы после этого их оценить эффективность и стоимость. Вредоносные якобы "природоохранители"», - заявил собеседник НСН.

По оценке Минприроды, стоимость древесных лесных ресурсов в России составила 5,52 трлн рублей, поверхностных и подземных вод - 486 млрд, и ресурсов животного мира (охотничьих ресурсов) - 640,6 млн рублей.