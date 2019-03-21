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Экономика

Эколог обвинил Минприроды в некомпетентности и коррупции из-за оценки ресурсов России

21 Марта 2019 в 17:50
Эколог обвинил Минприроды в некомпетентности и коррупции из-за оценки ресурсов России
Андрей Пешков объяснил, зачем нужны оценки Минприроды.

Оценка стоимости запасов животных, растительных и водных ресурсов России в шесть трлн рублей, которую представило Министерство природных ресурсов и экологии, свидетельствует о некомпетентности или коррумпированности сотрудников ведомства. Об этом в эфире НСН заявил заслуженный эколог России Андрей Пешков.

«Эти цифры – свидетельство полной некомпетентности сотрудников Минприроды. Потому что эти мизерные цифры, которые они, видимо, из каких-то своих интересов нарисовали, ни в коей мере не соответствуют тому, что в России имеется. Эта попытка определить в рублях стоимость бесценных ресурсов – это подготовка к тому, чтобы их разворовать, распилить, растащить или загрязнить. И заплатить за это ничтожно малые суммы», - возмутился он.

Эколог считает, что чиновники Минприроды своими оценками отрабатывают коммерческий заказ. 

«Убогий "хомо сапиенс" еще не придумал такого количества нулей, чтобы оценить в «деревянных» рублях бесценные богатства природы, которые есть у нас в стране. И эти двухмерные создания, которые в Минприроды сидят, я так понимаю, какой-то заказ коммерческий исполняют. Хотелось бы после этого их оценить эффективность и стоимость. Вредоносные якобы "природоохранители"», - заявил собеседник НСН.

По оценке Минприроды, стоимость древесных лесных ресурсов в России составила 5,52 трлн рублей, поверхностных и подземных вод - 486 млрд, и ресурсов животного мира (охотничьих ресурсов) - 640,6 млн рублей.

Напомним, на прошлой неделе Миниприроды оценило запасы нефти в стране в 40 трлн рублей.
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