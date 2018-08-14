Бизнес-омбудсмен по экологии признал разумным новый налог вместо НВОС

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Ильдар Неверов в беседе с НСН признал, что инициатива Минфина создаст мягкую систему налогообложения.

Минфин выступил с инициативой нового экологического налога взамен взимаемой сегодня платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Его признали неэффективным механизмом. В ведомстве предлагают установить налоговые ставки по видам загрязняющих веществ и классу опасности отходов производства и потребления. Платить новый сбор будут те компании и предприятия, которые выбрасывают вредные загрязняющие вещества в воздух, сбрасывают сточные воды или оказывают иное отрицательные влияние на природу.

в эфирезаявил, что идею Минфина еще предстоит изучать, но в целом она выглядит достойной.

«Ранее существовавшие платежи, так называемые НВОС, предприниматели считают неким атавизмом, отжившим инструментом. Новый экологический сбор, который будет относиться к косвенным налогам, мы сейчас изучаем, его параметры. Как я понимаю, он не будет вводиться на экспортируемые товары, а также не распространяется на полуфабрикаты и комплектующие и ряд других исключений. Существует некая сетка, которая сделает экологический сбор не дамокловым мечом, а создаст очень мягкую систему. Так что у нас, скорее, оптимистический взгляд»,- поделился своим мнением эксперт.В документе Минфина прописано, что исключение будет сделано для тех организаций и физлиц, в результате деятельности которых образуются только твердые коммунальные отходы. Новый налог планируется перенять у других стран. Минфин хочет воспользоваться опытом иных государств.

«Любая инициатива правительства проходит через призму общественного обсуждения, в том числе, в деловых кругах. Мы выносим эту идею сейчас на повестку «Опоры России», «Деловой России». Собираем мнения, дискутируем, мы все разные. Уверен, что отечественные производители могут пожаловаться, что это будет очередной побор, наряду с утилизационным сбором. Его ставки предприниматели считают очень высокими. Так что здесь не все так просто, надеюсь, мы примем взвешенное и разумное решение», -резюмировал Ильдар Неверов.