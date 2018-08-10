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Общество

Обезьянничают и умничают. Эколог о запрете пластиковых пакетов в Новой Зеландии

10 Августа 2018 в 17:20
Обезьянничают и умничают. Эколог о запрете пластиковых пакетов в Новой Зеландии
Директор Всероссийского института природы Андрей Пешков рассказал НСН, почему новозеландцы решили отказаться от одноразовых пакетов.

В Новой Зеландии решили отказаться от одноразовых пластиковых пакетов в течение следующего года, пишет The Guardian. Как заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, такая мера принимается ради окружающей среды. По ее словам, в Новой Зеландии ежегодно используются сотни миллионов одноразовых пакетов. Петицию о запрете на пакеты ранее подписало 65 тысяч человек.

В эфире НСН директор Всероссийского института природы Андрей Пешков поддержал принятие решения о запрете пластиковых одноразовых пакетов в Новой Зеландии, но отметил, что в этой стране больше повторяют за Великобританией, нежели придумавают сами.

«Новозеландцы, вообще, туповаты. Они сами-то ничего не придумывают, они обезъяничают за метрополией. Поскольку они сейчас живут лучше метрополии, они могут позволить себе умничать, в том числе с отказом от пластиковых пакетов», — разъяснил эколог.

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Однако, по его словам, россияне не отстают от Новой Зеландии в этом вопросе. В России уже давно производят биоразлагаемую посуду, в том числе из крахмала, сказал Пешков.

«Наши Кулибины, толковые ребятишки, уже давно производят биоразлагаемую посуду. Одноразовая биоразлагаемая посуда все равно будет нужна, в пунктах быстрого питания, в общепите. Очень хорошо, тарелки, которые можно скушать или выбросить, они через неделю растают без следа и вреда окружающей среде. Вот это хороший тренд. Только правительство у нас не поддерживает то, что должно поддерживать, а поддерживает то, что не должно поддерживать. Будет толковое правительство — будет все в порядке у нас в стране», — резюмировал глава Всероссийского института природы.

Напомним, что пластиковые пакеты находятся под запретом уже более чем в 40 странах. Первой из них стал Бангладеш в 2002 году.
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