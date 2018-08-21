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Экономика

Американцы просчитались. Экономист об оценке Минфина США ущерба от санкций

21 Августа 2018 в 18:34
Американцы просчитались. Экономист об оценке Минфина США ущерба от санкций
В эфире НСН аналитик назвал неправдоподобной сумму в сотни миллионов долларов заблокированных российских активов.

Министерство финансов Соединенных Штатов оценило убытки России от санкций, которые действуют с 2017 года, сообщает РБК. В докладе ведомства отмечается, что «сотни миллионов долларов» оказались заблокированы за счет действия экономических ограничений в отношении Москвы.

В эфире НСН экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов отметил, что представленные американским ведомством цифры вызывают сомнения (слушайте аудио).

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«Сумма в сотни миллионов рублей слишком мала, чтобы соответствовать в принципе активам крупных российских бизнесменов и чиновников за рубежом. Скорее всего, это те, кто формально попал под те или иные ограничения и к ним применена такая мера, как заморозка активов. Часть этих людей, как показывает опыт, со временем смогут оспорить заморозку своих активов и добиться разморозки», - считает эксперт.

Отметим, что в докладе Минфина США по противодействию незаконным финансовым потокам, состоящем из 17 страниц, также отмечается, что затронутые санкциями лица почувствовали «масштабные последствия». С прошлого года 215 граждан и организаций из России попали под ограничительные меры. Ранее, как сообщает Ura.ru, не озвучивался даже приблизительный объем российских активов, замороженных в результате санкций.

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