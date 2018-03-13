Аналитик: Отзыв лицензий у 60 банков на рынок не повлияет

Эксперт в эфире НСН посчитал вполне реальным отзыв лицензий у кредитных организаций в 2018 году.

Около 60 российских кредитных организаций могут лишиться лицензий в 2018 году. Это касается как минимум пяти банков, которые входят в топ-50. Это произойдёт из-за того, что в РФ очень много организаций, не сумевших приспособиться к новым реалиям. Например, доля банков, бизнес-модель которых является неэффективной, сейчас составляет 25%, сообщает РБК со ссылкой на исследование «Эксперт РА».

Генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов в эфире НСН посчитал, что подобное развитие ситуации сильно не повлияет на рынок (слушайте аудио).

«Вполне допускаю развитие такого сценария. На рынок это значительно не повлияет. Мы уже видели уход с рынка достаточно крупных банков, сценарий регулятором отработан, избежать паники населения удаётся уже несколько лет при вполне сопоставимых объёмах отзыва лицензий», - отметил эксперт.

Ранее в Центробанке рассказали, что основные работы по оздоровлению банковского сектора завершились ещё в 2017 году, сообщает Ura.ru . Однако в феврале несколько финансовых организаций лишились лицензии. Это коснулось банков «Уральский капитал», «Финансово-промышленный капитал» и других.