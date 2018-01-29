Ассоциация криптовалют: Биткоин уступил Ethereum’у в технологической гонке

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Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна в эфире НСН рассказал, с чем связано падение рейтинга биткоина и взлёт его ближайшего конкурента Ethereum’а.

Американское рейтинговое агентство Weiss Ratings присвоило криптовалютe Ethereum более высокий рейтинг, чем биткоину. Ethereum, который придумал программист российского происхождения Виталик Бутерин, получил оценку B, биткоин — С+. Как отметили в агентстве, несмотря на то, что биткоин доминирует на рынке, а также представляет собой «сильный бренд», он не получил более высокий рейтинг из-за проблем со скоростью транзакций и неготовности к срочному обновлению кода.

Также в Weiss Ratings подчеркнули, что всего в списке 74 криптовалюты, тем не менее ни одна из них не получила высший рейтинг A. Эксперты объясняют это тем, что все «цифровые деньги» слишком волатильны.

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин в эфире НСН заявил, что между криптовалютами сейчас идёт гонка, каждый из участников которой получит в конечном итоге дополнительную стоимость и решит технологические проблемы:

«Скачки и бикоина, и криптовалюты Ethereum никак не связаны с заключением какого-то там рейтингового агентства. Это связано с верой людей, работающих на рынке в то, что эти криптовалюты смогут реализовать те идеи, которые в них заложены. Поэтому сейчас можно говорить о том, что между криптовалютами идёт некая технологическая гонка по устранению тех недостатков, которые у них есть с точки зрения рынка. В первую очередь связанных с быстродействием, скоростью платежей и так далее. Это нормальная ситуация и она приведёт к тому, что эти проблемы будут неминуемо решены. Более того, и биткоин, и Ethereum получат дополнительную стоимость за счёт решения технологических вопросов. Кто быстрее с ними справится, тот получит более быструю прибавку к стоимости, потом её догонит следующая. Это нормальный процесс», - отметил собеседник НСН.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что в этой гонке нет ничего удивительного:

«Самое главное то, что в ней не будет одного победителя. Будет совокупность валют, которая удовлетворит все требования со стороны рынка. Понятно, что, например, Ethereum заточен по смарт-контракты, биткоин – нет. Поэтому это нормально», - заключил Юрий Припачкин.

Добавим, вторая по величине криптовалюта Ethereum приближается к историческому рекорду после того, как ей присвоили рейтинг выше, чем у биткоина. По состоянию на утро понедельника, 29 января, Ethereum дорожает на 6% до 1,2 тысячи долларов (исторический рекорд составляет около 1,42 тысячи долларов). При этом биткоин подешевел более чем на 4% до 11,4 тысячи долларов.