АРБ: Уголовное наказание за отказ работы в Крыму банков не коснётся

Президент Ассоциации российских банков в эфире НСН предположил, что злоупотреблений новым законопроектом не будет.

Законопроект об уголовной ответственности за соблюдение антироссийских санкций не будет распространяться на Сбербанк и ВТБ, несмотря на то, что в Крыму они не работают. Об этом рассказал руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, на полуострове кредитованием активно занимаются Генбанк, банк «Россия», РНКБ, причём рост выдачи займов в республике намного выше общероссийского уровня, сообщают РИА Новости.

в эфирепредположил, что решение распространится на все банки.

«Правоприменитель законодателя правильно поймёт. Я не думаю, что за одни и те же действия одни банки будут наказывать, а другие - не будут. Вряд ли нужно бояться, что у нас будет злоупотребление соответствующим правом. В этой части всё будет нормально. Я думаю, этот закон нужно немножечко иначе прочитать. Мы живём не в то время, когда могут быть печальные законы, которые будут в отношении одних действовать санкционно, а в отношении других – либерально. Закон един для всех», - заключил в эфире НСН Тосунян.

Напомним, 14 мая в Госдуму на рассмотрение был внесён законопроект, предусматривающий уголовное наказание за подчинение антироссийским санкциям. Согласно документу, если компании будут отказываться от сделок из-за ограничительных мер, то им грозит штраф в размере 600 тысяч рублей или лишение свободы сроком до четырёх лет, сообщает RT. Законопроект был внесён спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.