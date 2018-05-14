Шохин рассказал, как не превратить в «пугало» закон об ответственности за исполнение санкций

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В эфире НСН глава РСПП заявил, что внесенный в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за исполнение в России западных санкций необходимо доработать.

В Государственную думу внесен законопроект об уголовной ответственности за исполнение в России западных санкций. Новый документ в ответ на введение санкций в отношении РФ со стороны Соединённых Штатов и ряда европейских стран, появился в электронной базе данных нижней палаты парламента. Проект закона предусматривает штрафы до полумиллиона рублей и лишение свободы или принудительные работы на срок до четырех лет.



В эфире НСН глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил – чтобы закон на стадии его принятия в Госдуме не превратился в «пугало», необходимо учесть все возможные риски для бизнеса.

«Закон требует внимательного изучения, чтобы под его действия не попали, например, банки, которые на работают в Крыму или ушли их Крыма в силу того, что на них распространятся западные санкции. В равной степени это может касаться деятельности банков, которые не предоставляют кредиты так называемым “токсичным” компаниям, типа «Русала» , пока не прояснится ситуация по отношению действия к ним вторичных санкцийОчень важно не подводить под наказание тех, кто не хочет попасть под жесткие транснациональные меры американского законодательства, которые могут распространиться на любую другую российскую или европейскую компанию в режиме вторичных санкций. Для этого нужно оценить эффективность этого документа, чтобы он решал актуальные задачи, а не просто был “пугалкой”», - считает глава РСПП.

Шохин напомнил, что предыдущий закон об ответных мерах на введенные в начале апреля санкции США, связанный с санкциями, внесенный в апреле 13 апреля, был существенным образом переработан.

«Бизнес-сообщество и экспертное сообщество активно работали с Госдумой по этому вопросу. Несмотря на то, что завтра законопроект будет принят в первом чтении, в постановлении о принятии будут содержаться требования к его модификации, которая изменит и концепцию законопроекта. Из него исчезнут упоминания о конкретных видах продукции, услуг, видах деятельности, которые попадают под санкции. По сути дела, речь в нем, в основном, идет о мандате правительства и президента вводить те или иные меры по отношению к странам и организациям, которые вводят санкции», - пояснил собеседник НСН.

Отметим, что авторами законопроекта об уголовной ответственности за исполнение в России западных санкций стали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также лидеры всех четырех думских фракций, пишет «ФедералПресс». Законодатели, в частности, предлагают сделать наказуемым «совершение действий» или «бездействие», целью которых было «исполнение решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера», если это привело к ограничению или к отказу от обычных хозяйственных операций или сделок между российскими частными лицами или компаниями. Документ одобрили правительство РФ и Верховный суд.