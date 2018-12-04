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Экономика

Аналитик: Отстранение трейдеров от торгов не скажется на ценах на топливо

4 Декабря 2018 в 14:24
Аналитик: Отстранение трейдеров от торгов не скажется на ценах на топливо
Эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев рассказал НСН, как борьба со спекулянтами негативно отразится на топливном рынке, но не на потребителях.

Три трейдерские (независимые - НСН) компании были отстранены от участия в торгах бензином и дизелем на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже после проверки на предмет манипуляций, сообщил официальный представитель биржи. С 14 декабря из торговой системы будут исключены ООО «Квант», ООО «Темп» и ООО «Гео», расположенные в Москве и Ангарске. Причиной называется отказ предоставить доступ сотрудникам биржи для проверки рабочего места трейдера. Кроме того, две компании, ООО «Сибинтэк» и ООО «Энергия», получили предупреждения, пишет РБК.

Эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев заявил в эфире НСН, что отстранение трейдеров вряд ли повлияет на сложившуюся ситуацию на топливном рынке.

Независимые АЗС раскрыли подробности встречи с Козаком
«Трейдеры хоть и вели спекулятивные игры, это свободный рынок, и сокращение участников рынка ведет к снижению конкуренции. Независимая розница не всегда может покупать напрямую на бирже, поскольку для этого необходимы свободные средства. Как правило, они покупают уже на нефтебазе, с рассрочкой платежа. Услуги оказывают именно трейдеры, которые покупают, в свою очередь, товар на бирже, являясь промежуточным звеном, но это позволяет работать рознице. Поэтому сокращение число участников рынка, скорее всего, негативный все-таки момент, и отстранение этих участников не решает системные проблемы, которые сложились на топливном рынке, а именно высокая налоговая нагрузка и колебание цен на нефть на внешних рынках. Поэтому на ценах розничных для потребителя, наверное, существенного влияния это не окажет», — пояснил аналитик.

Отметим, что проверки трейдеров начались после совещания Дмитрия Козака с нефтяниками и независимыми участниками топливного рынка 27 ноября. В ходе встречи стороны договорились выработать комплекс мер для ликвидации манипуляций в ходе биржевых торгов за счет использования специальных программ, позволяющих повышать цену сделок. Для выработки совместных предложений по развитию розничного топливного рынка было принято решение о создании рабочей группы при Минэнерго. В неё войдут представители независимых АЗС, трейдеров и ВИНК.
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