Аналитик: Отстранение трейдеров от торгов не скажется на ценах на топливо

Три трейдерские (независимые - НСН) компании были отстранены от участия в торгах бензином и дизелем на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже после проверки на предмет манипуляций, сообщил официальный представитель биржи. С 14 декабря из торговой системы будут исключены ООО «Квант», ООО «Темп» и ООО «Гео», расположенные в Москве и Ангарске. Причиной называется отказ предоставить доступ сотрудникам биржи для проверки рабочего места трейдера. Кроме того, две компании, ООО «Сибинтэк» и ООО «Энергия», получили предупреждения, пишет РБК.
Эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев заявил в эфире НСН, что отстранение трейдеров вряд ли повлияет на сложившуюся ситуацию на топливном рынке.
Отметим, что проверки трейдеров начались после совещания Дмитрия Козака с нефтяниками и независимыми участниками топливного рынка 27 ноября. В ходе встречи стороны договорились выработать комплекс мер для ликвидации манипуляций в ходе биржевых торгов за счет использования специальных программ, позволяющих повышать цену сделок. Для выработки совместных предложений по развитию розничного топливного рынка было принято решение о создании рабочей группы при Минэнерго. В неё войдут представители независимых АЗС, трейдеров и ВИНК.