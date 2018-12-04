Аналитик: Отстранение трейдеров от торгов не скажется на ценах на топливо

Эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев рассказал НСН, как борьба со спекулянтами негативно отразится на топливном рынке, но не на потребителях.

Три трейдерские (независимые - НСН) компании были отстранены от участия в торгах бензином и дизелем на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже после проверки на предмет манипуляций, сообщил официальный представитель биржи. С 14 декабря из торговой системы будут исключены ООО «Квант», ООО «Темп» и ООО «Гео», расположенные в Москве и Ангарске. Причиной называется отказ предоставить доступ сотрудникам биржи для проверки рабочего места трейдера. Кроме того, две компании, ООО «Сибинтэк» и ООО «Энергия», получили предупреждения, пишет РБК.

Эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев заявил в эфире НСН, что отстранение трейдеров вряд ли повлияет на сложившуюся ситуацию на топливном рынке.