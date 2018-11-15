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Экономика

Аналитик опроверг заявления Сечина о независимых АЗС и ценах на топливо

15 Ноября 2018 в 12:20
Аналитик опроверг заявления Сечина о независимых АЗС и ценах на топливо
ФОТО РИА Новости/Артем Житенев

В беседе с НСН эксперт рассказал, для чего глава «Роснефти» сделал такое заявление.

Независимые АЗС влияют на стоимость бензина, несмотря на то, что их доля не превышает 30%. Об этом рассказал глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, вертикально интегрированные компании составляют 70% от общего объёма. Несмотря на это, если они пытаются снизить цену, то сразу же попадают под «антимонопольное разбирательство». Из-за этого ВИК приходится поднимать стоимость топлива. В некоторых регионах, как отмечает Сечин, и вовсе независимыми АЗС формируются доминирующие структуры, сообщает «Коммерсант».

Эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев в эфире НСН опроверг заявление главы «Роснефти».

«Достаточно удивительное заявление, поскольку независимая розница покупает в оптовом сегменте у крупных компаний, которые уже диктуют цены на топливо. Розница никак не может повлиять, кроме того, существует высокая конкуренция с вертикально интегрированными компаниями, которые более гибкие в своей ценовой политике. Таким образом, независимая розница не может существенно поднять цены, отлично от крупных сетевых компаний. Поэтому вряд ли можно сказать, что это высказывание соответствует действительности», - заявил аналитик.

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По его мнению, заявление Сечина было сделано ради поддержания темы роста цен на топливо.

«Несмотря на принятые меры, на рынке по-прежнему сохраняется нестабильная ситуация. Единственным плюсом сейчас является падение цен на нефть, что, возможно, немножко улучшит ситуацию на рынке с топливообеспечением, но не приведёт к понижению цен. Поскольку эта тема ещё долго будет оставаться актуальной, наверное, поэтому поддерживаются разговоры об этом», - заключил в эфире НСН Гордеев.

Напомним, ранее правительству удалось договориться с крупным нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин до конца 2018 года. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, стоимость бензина будет держаться на уровне мая. В 2019 году цена будет формироваться в зависимости от инфляции.

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