Среда
08 августа
USD 63.54
EUR 73.56
Экономика

Аналитик: Госрегулирование цен на топливо приведет к подорожанию бензина

8 Августа 2018 в 09:37
Аналитик: Госрегулирование цен на топливо приведет к подорожанию бензина
Аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев рассказал НСН, как инициатива депутатов КПРФ навредит рынку и повысит цены на бензин.

Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект о государственном регулировании цен бензин и дизельное топливо. Согласно инициативе, правительство сможет устанавливать предельную стоимость литра, что позволит исключить резкий рост цен на бензин и солярку, по мнению авторов законопроекта.

В эфире НСН аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев заявил, что данный законопроект вряд ли является серьезным предложением, так как очевидно, что он навредит рынку и приведет к росту цен (слушайте аудио).

Беспредел внутренних цен
«Скорее всего, данный законопроект будет носить негативный эффект, поскольку это будет увеличение влияния государства на экономику и снижение рыночных факторов при формирование цен. В конечном итоге, скорее всего, это приведет к сокращению производства, соответственно, к сокращению предложения на внутреннем рынке, что обеспечит дополнительный рост цен. Все-таки у нас цена на топливо формируется, несмотря на высокую налоговую нагрузку, еще под влиянием внешних факторов, цен на нефть и нефтепродукты на зарубежных рынках, так работают рыночные механизмы. Любое ограничение в данном случае это, скорее всего, минус для рынка, и к такому законопроекту вряд ли стоит относиться серьезно», — сказал аналитик.

Напомним, весной и летом текущего года россияне наблюдали резкий рост цен на топливо. Так в Москве к концу мая цены перешли за отметку в 40 рублей за литр. За последний месяц весны бензин подорожал на 5 процентов, по данным Росстата.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.