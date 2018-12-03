А мы уйдём на север! СМИ выяснили, где самые высокие зарплаты в РФ

ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов

Самые большие зарплаты получают жители северных и дальневосточных регионов.

Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место в рейтинге самых высоких зарплат в России. В этом субъекте РФ свыше 27% работников получают в месяц свыше 100 тысяч рублей. Также в тройку лидеров вошли Чукотка и Ненецкий автономный округ. В целом, в рейтинг чаще всего попадали северные и дальневосточные регионы, также на пятой позиции оказалась Москва, сообщают РИА Новости.

При этом самые низкие показатели наблюдаются Дагестане и Карачаево-Черкессии. Годом ранее они также возглавляли антирейтинг. Тогда глава комитета Госдумы по делам национальностей Гаджимет Сафаралиев в эфире НСН отметил, что ситуация сложилась в связи с невозможностью найти работу.

«Нужно помнить, что это дотационная республика. Сейчас предприятия с конечной продукцией сохранились - в отличие от предприятий с промежуточной. Оказалось, что им просто стало некому передавать ту часть продукции, изготовлением которой они и занимались. Получилось так, что из республики – донора Дагестан превратился в дотационную. И сейчас у него около 60-70% дотаций из федерального бюджета. Сейчас главными факторами для развития республики остаются безопасность, уровень которой повышается, а также экономика и создание новых рабочих мест. Население Дагестана составляет три с лишним миллиона человек. Огромное количество молодых людей, которые заканчивают вузы и техникумы, и не могут найти работу», - пояснил в эфире НСН депутат.

Интересно, что министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что зарплаты в РФ растут беспрецедентными темпами. По его словам, происходит рост как реальных, так и номинальных доходов. Тогдав эфире объяснил слова главы ведомства доказательством несовершенства официальной статистики.

«Статистика показывает, что реальные зарплаты растут очень быстро. Но, во-первых, у нас по-прежнему сильно занижается Росстатом реальная инфляция. А во-вторых, уже появилась шутка, что зарплаты растут у топ-менеджеров, а доходы падают у народа. У нас считается среднеарифметическое, где смешиваются зарплата, которую получает заместитель Абрамовича, с зарплатой в половину прожиточного минимума, которую до сих пор получают люди в некоторых регионах. Здесь товарищ Топилин презентует несовершенство официальной статистики», - заключил в эфире НСН Делягин.

Ранее СМИ назвали самые высокооплачиваемые профессии в России. На первом месте рейтинга оказались финансисты. На второй строчке расположились специальности в сфере добычи полезных ископаемых. Ройку лидеров замкнули сотрудники сферы информатизации и связи. Такие данные были представлены в отчёте аналитического центра НАФИ.