Мать Скрипаля подала в полицию заявление о его пропаже

Престарелая мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена Яковлевна обратилась в полицию с заявлением о признании пропавшими без вести родственников, отравленных в Солсбери, сообщила «Интерфаксу» племянница Скрипаля Виктория.

«Документы поданы по почте в отдел полиции по месту жительства Юлии в Москве», - сказала Виктория Скрипаль.

Виктория Скрипаль проживает в Ярославле с матерью экс-полковника ГРУ.

Напомним, что отравление Сергея и Юлии Скрипаль произошло в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Они были найдены без сознания. Лондон обвинил в покушении Москву, а позже власти нашли и подозреваемых — Александра Петрова и Руслана Боширова. По мнению Британии, эти мужчины работают на ГРУ. Москва, в свою очередь, отвергает все обвинения и утверждает, что британская сторона отказывается от сотрудничества по этому делу.