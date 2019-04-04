Освобождение из «китовой тюрьмы» обойдется России в 300 миллионов

Эксперт Минприроды рассказал НСН, сколько будет стоить спасение млекопитающих - косаток и белух - из неволи в приморской бухте Средняя.

Судьбу попавших в «китовую тюрьму» в Приморье косаток и белух будет решать межведомственная рабочая группа Минприроды РФ по охране морских млекопитающих, созданная по инициативе главы ведомства Дмитрия Кобылкина.



В ходе сегодняшней встречи группы выяснилось, что стоимость операции по возвращению в природу китов, которые содержатся в бухте Средняя, составит порядка 200-300 млн рублей. Об этом рассказал член группы, замдиректора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Вячеслав Бизиков, передаёт корреспондент НСН.

«Нужно разработать индивидуальную программу адаптации косаток и белух. Ограничить их контакты с людьми. Животные должны одичать. Они сейчас приручились, а мы отвечаем за тех, кого приручили. И теперь, если мы принимаем решение их выпускать, то надо отучать от человека, научить охотиться и есть живую рыбу. Дальше – их нельзя выпускать в бухте Средняя или заливе Восток, куда она входит. Это не их место обитания, и не их кормовая база. Их надо выпускать примерно там же, где отловили, то есть в Охотском море, в его северо-западной части. Значит, их нужно туда доставить», - рассказал ученый-океанограф .

По его словам, для животных потребуется индивидуальная доставка.

«Для каждой косатки или белухи нужен индивидуальный транспортировочный контейнер. Он должен быть сделан по размеру. Стоимость одного контейнера – порядка 300-400 тыс. рублей. Его нужно погрузить на судно. Нужны тренеры, команда тренеров. Она должна работать все время с начала программы реадаптации. Сам выпуск тоже довольно сложная процедура. Их нельзя выпустить просто в море. Нужны переносные механизмы, тоже индивидуальные и так далее. Все это выливается, ориентировочно, в два-три млн рублей на особь», - ответил на вопрос НСН Вячеслав Бизиков.

Напомним, в бухте Средней под Находкой находятся десять косаток и 87 белух, которые, возможно, были выловлены для последующей продажи в Китай. Учитывая названную экспертами стоимость одной только транспортировки китов в Охотское море, легко можно подсчитать, что общие затраты на спасение китов обойдутся бюджету России минимум в 200-300 миллионов рублей.

Для наблюдения за ситуацией в Россию прибыл потомственный исследователь океанов Жан-Мишель Кусто. Четвёртого апреля учёный провёл встречу с представителями Минприроды, а шестого - направится на место содержания животных.

Ранее министр Дмитрий Кобылкин рассказал НСН о ситуации в «китовой тюрьме», и о том, когда, наконец, освободят китов из неволи.