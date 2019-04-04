Кусто: Спасение косаток из «китовой тюрьмы» может занять годы

В Москве проходит совместный брифинг учёного с руководством Минприроды РФ.

Потомственный исследователь океанов Жан-Мишель Кусто выразил опасение, что операция по спасению животных из «китовой тюрьмы» может занять несколько лет. Об этом учёный заявил в ходе брифинге по итогам переговоров с министром природы РФ Дмитрием Кобылкиным, передаёт корреспондент НСН.



«Мы должны подходить индивидуально к каждому животному, исходя из его готовности к жизни на воле. Возможно, потребуются годы чтобы подготовить их к этому», - заметил учёный.

Кусто прибыл в Россию, чтобы проследить за судьбой косаток и белух, которые находятся в так называемой «китовой тюрьме» в Приморье. 5 апреля у исследователя запланированы встреча с администрацией края и 6-го - выезд на место содержания животных.

Напомним, в бухте Средняя, недалеко от Находки, в настоящий момент содержатся 11 детёнышей косаток и 90 молодых белух.

Накануне министр Дмитрий Кобылкин рассказал в эфире НСН о ситуации в бухте Средняя, и о том, когда, наконец, освободят китов из неволи.

