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Разное

Кусто приехал не снимать фильм, а помочь косаткам и белухам

4 Апреля 2019 в 12:11
Кусто приехал не снимать фильм, а помочь косаткам и белухам
Фото: РИА Новости
Учёный на брифинге в Минприроды объяснил цель своего приезда в Россию.

Потомственный исследователь океанов Жан-Мишель Кусто ответил на предложение главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина сделать фильм о спасении косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент НСН.

«Мы приехали не для того, чтобы делать фильм. Мы приехали, чтобы помочь», - заявил учёный в ходе совместного брифинга с руководством Минприроды.

Ранее с предложением снять кино о спасении содержащихся в «тюрьме» животных выступил российский министр.

«Я предложил по итогам переговоров с господином Кусто снять хороший документальный фильм», - сказал Кобылкин.

Кусто прибыл в Россию, чтобы проследить за судьбой косаток и белух, которые находятся в так называемой «китовой тюрьме» в Приморье. 5 апреля у исследователя запланированы встреча с администрацией края и 6-го - выезд на место содержания животных.

Напомним, в бухте Средняя, недалеко от Находки, в настоящий момент содержатся 11 детёнышей косаток и 90 молодых белух.

Накануне министр Дмитрий Кобылкин рассказал в эфире НСН о ситуации в бухте Средняя, и о том, когда, наконец, освободят китов из неволи.

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