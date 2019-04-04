Косатки попали в «китовую тюрьму» за то, что съели половину палтуса Росрыболовства

Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии рассказали НСН, почему в прошлом году Росрыболовство разрешило отлов 13 косаток.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и президент общества «Будущее Океана» Жан-Мишель Кусто, который является сыном выдающегося океанографа Жака-Ива Кусто, встретились в Москве, для того, чтобы обсудить происходящее в бухте Средняя в Приморье – там временно содержатся 10 косаток и 87 белух, которые, возможно, были выловлены для последующей продажи в Китай.



Для решения судьбы обитателей «китовой тюрьмы» по инициативе Кобылкина была создана межведомственнаая рабочая группа Минприроды по охране морских млекопитающих, в которую в числе прочих входит замдиректора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Вячеслав Бизиков. Он ответил на вопрос корреспондента НСН о том, по какой причине Росрыболовство в 2018 году согласовало отлов сразу 13 косаток. При том, что в 2017 году квота на вылов китообразных была обнулена. Не выдавались квоты и в 2016-м.

«Численность косаток в Охотском море достигла такого уровня, когда они начали создавать существенную проблему для осуществления рыболовства. Будучи умными стайными животными, они внимательно следят за деятельностью людей на море. И там, где они могут что-то перехватить, они перехватывают. Косатки в Охотском море стали специализироваться на объедании сетей на промыслах палтуса и трески. Например, в последние годы потери на промысле палтуса, а в год он составляет около 14 с половиной тысяч тонн – более 50%. Это объедание косатками. То же самое происходит и с треской. Одним словом, именно высокая численность косаток послужила основой для увеличения квоты», - заявил НСН Вячеслав Бизиков.

В свою очередь, океанограф Жан-Мишель Кусто выразил опасение, что операция по спасению животных из «китовой тюрьмы» может занять несколько лет. Об этом, как сообщает корреспондент НСН, учёный заявил в ходе брифинге по итогам переговоров с министром природы РФ Дмитрием Кобылкиным.

Кусто подчеркнул, что специалистам придётся постараться и найти индивидуальный подход к каждому животному, исходя из его готовности к жизни на воле. По его мнению, возможно, потребуются годы, чтобы подготовить их к этому.

Жан-Мишель Кусто прибыл в Россию, чтобы проследить за судьбой косаток и белух, которые находятся в так называемой «китовой тюрьме» в Приморье. Завтра, 5 апреля, у исследователя запланированы встреча с администрацией края, а 6-го числа должен состояться выезд на место содержания животных.

Напомним, в бухте Средней под Находкой находятся косатки и несколько десятков белух. Ранее министр Дмитрий Кобылкин рассказал в эфире НСН о ситуации в бухте Средняя, и о том, когда, наконец, освободят китов из неволи.