Представители России получили три награды на фестивале "Большой"

17 июля в Сербии прошел гала-концерт фестиваля "Большой".

Золотую матрешку фестиваля "Большой" в младшей возрастной категории (от 13 до 17 лет) получила Яна Яковлевич. Она представляет на конкурсе Белград. Стоит отметить, что 13-летняя жительница Сербии принимала участие не только в конкурсной программе, но и в "Диалоге талантов": на одном из вечерних концертов она исполнила пьесу "Рондо-каприччиозо" под аккомпанемент пианиста Уки Оваскаинена. Серебряная матрешка досталась Саре Чано из города Любляна. Третье место в младшей возрастной категории занял 15-летний житель Югры Артем Бондарь.

Если в прошлом году в старшей возрастной категории (от 18 до 25 лет) все матрешки остались в Сербии, то в этом году большая часть наград поедет в Россию. Так, Золотую матрешку получила Елизавета Караулова из Москвы. Серебряная матрешка уедет вместе с пианисткой Иваной Дамьянов в Нови Сад. Третье место заняла жительница Омска Полина Шароварова.

Кроме объявления результатов 17 июля прошел заключительный концерт. В нем принял участие струнный секстет в составе скрипача-виртуоза Юлиана Рахлина, концертмейстера Лондонского симфонического оркестра Романа Симовича, альтистка Сары МакЭлрави, Милены Симович, заслуженного артиста России Бориса Андрианова и члена оркестра Белградской филармонии и оркестра Мариинского театра Драгана Джорджевича. Они исполнили "Воспоминание о Флоренции" Петра Чайковского. Во время выступления музыкантам пришлось делать паузу, так как у Романа Симовича порвалась струна. Завершился концерт выступлением оркестра "Большой".

Напомним, фестиваль "Большой" проходил в Дрвенграде шестой раз. Организаторы смотра - известный сербский режиссер Эмир Кустурица и компания "Газпром нефть". В конкурсе принимали участие музыканты и вокалисты из Сербии и России. РФ представили 27 человек.

Деревня Дрвенград была построена Эмиром Кустурицей для съемок фильма "Жизнь как чудо" в горах.