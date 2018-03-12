Винокур: Я боготворил Табакова!

Народный артист РСФСР в эфире НСН рассказал, что Олег Табаков всегда оставался молод душой.

В Москве на 83-ем году жизни скончался Народный артист СССР, художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков. Он долго время находился в больнице, был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Информацию о кончине артиста подтвердили в МХТ имени Чехова, сообщают РИА Новости.

в эфирепризнался, что всегда был поклонником Табакова

«Не могу сказать, что я с Олегом дружил домами, но мы очень тепло относились друг к другу. Я его поклонник. Я сначала знал его как артиста и боготворил, потом мы встречались часто на каких-то мероприятиях. Он был очень тёплый, незвёздный и безумно талантливый человек. Самое главное – он был всегда, независимо от возраста, юный душой. Он так и оставался в «Современнике» молодым, красивым, умным, благородным, справедливым и гениальным», - поделился с НСН Винокур.

Напомним, Олег Табаков в своё время окончил школу-студию МХАТ. Работал в театре «Современник». В 29 лет из-за чрезмерных нагрузок перенёс инфаркт. Табаков известен зрителям по фильмам «Каштанка», «Д'Артаньян и три мушкетера» и другим, сообщает «Свободная Пресса» . Ранее художественный руководитель театра «МОДЕРН» Юрий Грымов в эфире НСН посчитал смерть артиста гигантской потерей для культуры.