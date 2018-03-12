Грымов о смерти Табакова: Это гигантская потеря!

Худрук театра «МОДЕРН» в эфире НСН рассказал, что Олег Табаков соединял в себе редкие качества.

В понедельник, 12 марта, скончался Народный артист СССР, художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков. Ему было 82 года. Информацию подтвердили в пресс-службе театра, сообщают РИА Новости.

Художественный руководитель театра «МОДЕРН» Юрий Грымов в эфире НСН назвал Табакова уникальным человеком (слушайте аудио).

«Это гигантская утрата для российской культуры, потому что это уникальное и редчайшее дарование человека. Он в себе соединял абсолютно редкие качества для творческого человека и умение управленца. Это очень редкое качество. Как правило, 2-3 человека выполняют те функции, которые выполнял Табаков. Это ещё и человек, который обладал прекрасным чувством юмора. Это уникальный человек. Очень большая потеря», - заявил НСН Грымов.

Напомним, Табакова госпитализировали в одну из московских больниц в ноябре 2017 года. В январе 2018 года заместитель мэра Москвы Леонид Печатников сообщил, что о выписке артиста речи не идёт, пишет «Газета.ру» . Напомним, Олег Табаков является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Ему также в своё время вручали орден Дружбы народов и другие.