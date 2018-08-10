Щербаков: Брусникин прекрасно понимал душу артиста

ФОТО: Дмитрий Брусникин/flickr.com

Советский и российский актёр театра и кино, телеведущий, народный артист РФ, лауреат Государственной премии СССР рассказал о деятельности Дмитрия Брусникина.

Прощание с актером и режиссером Дмитрием Брусникиным состоится 13 августа в МХТ им. Чехова в 11:00. Об этом на своей странице в Facebook написал российский режиссер Юрий Квятковский.

Советский и российский актёр театра и кино, телеведущий, народный артист РФ, лауреат Государственной премии СССР Борис Щербаков в эфире НСН вспомнил о совместной работе с Дмитрием Брусникиным.

«Мы были знакомы. Я не помню в какой году он пришел в театр. Мы к тому времени уже лет 12, наверное, играли. Он пришел в театр немножко пораньше. Я играл «Валентин и Валентина» и с удовольствием передал ему эту роль. Потом он начал преподавать в школе-студии, режиссировать. Это было очень удачно. Я играл в нескольких его спектаклях. Он был очень хорошим и дотошным режиссером. Мне очень горестно, что его не стало. Потому что он был удивительным человеком, добрым, отзывчивым. Сам, будучи актером, он прекрасно понимал душу артиста, когда он уже работал режиссером. Это, конечно, огромная потеря и большой удар. Ощутимая потеря для нашего театра», — рассказал Щербаков.