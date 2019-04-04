Шахназаров – о Данелии: Скончался мой большой учитель

ФОТО: sputnik-georgia.ru

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров рассказал НСН, что Георгий Данелия запомнится зрителю, как создатель целой галереи самобытных картин.

Выдающийся кинорежиссер Георгий Данелия умер в Москве в возрасте 88 лет. Об этом СМИ рассказала жена народного артиста СССР Галина Данелия, отметив, что у него остановилось сердце. Она добавила, что режиссера планируют похоронить на Новодевичьем кладбище.

В свою очередь, гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер, народный артист России Карен Шахназаров, комментируя в беседе с НСН печальные новости, рассказал, что Георгий Данелия оставил большой след в памяти всех зрителей – и не только отечественных.

«Данелия, безусловно, был мастером мирового класса. И в этом нет сомнений. Он выдающийся, великий режиссер, создавший целую галерею самобытных картин – со своим стилем, почерком. Для меня он – один из моих главных учителей. Когда я молодым пришёл на "Мосфильм", я сделал пять картин в его объединении. Он тогда возглавлял объединение музыкальных и комедийных фильмов. "Курьер", "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх" - это всё было сделано там», - рассказал собеседник НСН.

Кроме того, Карен Шахназаров добавил, что лично на него Георгий Данелия оказал большое влияние, и как мастер, и как человек.

«Мы были с ним очень близки. У нас были тёплые отношения. И я могу с полным основанием сказать, что скончался мой большой учитель», - заключил режиссер.

Георгий Данелия является одним из столпов отечественной кинематографии. Известность, а также признание и любовь российского зрителя ему принесли такие фильмы, как «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Афоня», «Кин-дза-дза» и многие другие.