Сергей Полунин: Хочу сделать классический балет понятным нынешнему поколению

Знаменитый танцовщик после мастер-класса в в концертном зале «Зарядье» рассказал о балете и своей жизни.

15 февраля в концертном зале «Зарядье» состоялся мастер-класс Сергея Полунина с учениками балетной школы им. Лавровского. После выступления состоялся пресс-брифинг, на котором танцовщик ответил на все интересующие вопросы НСН и других СМИ.

В первую очередь, Полунин поделился своими впечатлениями по поводу площадки и эмоциями от выступления. По его словам, он давно хотел выступить именно в «Зарядье».



«О Зарядье я изначально думал очень хорошо, смотрел на фото и хотел танцевать на этой площадке. Здесь благоприятная энергетика, здание новое, красивое. Но обычно, для меня не имеет значения, в каком театре. Я очень люблю танцевать в Москве, уютно и довольно приятно», - заявил он.



Не обошел Полунин вниманием и балет SACRE, в котором он исполнил роль легендарного Нижинского, и показы которого состоялись в концертном зале 14 и 15 февраля. Он рассказал, что название балета родилось из его ощущения связи с высшими силами.



«Каждый по-своему понимает этот спектакль. Искусство этим и интересно, что у каждого разное впечатление, у кого-то более светлое, у кого-то тёмное-не важно. Самое главное, что это вызывает эмоции. Лично я танцую, представляя свою жизнь, Нижинского, разговор со зрителем. Слушаю музыку, что она в этот момент мне подскажет. Ещё в детстве я решил не брать информацию из материальных вещей. У меня связь с чем-то другим. Можно назвать это Вселенной, и я доверяю тому, что она мне подскажет. Этим я и делюсь со своим зрителем. Если говорить о Нижинском – моём главном герое, скажу честно, я не вообще о нём не думал до тех пор, пока не вышел на сцену и начал танцевать. В тот момент я ощутил человека, его переживания, его жизнь. Ощутил, что такое время, что всё идёт по кругу. Осознал, что мы живём. Через 50 лет после нас будет ещё какой-нибудь танцовщик, и до меня они тоже были», - пояснил танцовщик.

Помимо постановки, Полунин рассказал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться из-за своей открытой поддержки российского президента Владимира Путина. По его словам, из-за убеждений у него часто возникали серьезные трудности с работой на Западе.«С детства я молчал, только слушал, годами не высказывал своё мнения. Владимира Путина я любил всегда, на интуитивном уровне. Но я никогда не высказывал свою точку зрения. И путешествуя, слушая разные мнения, это накапливалось. И я решил, кто мы такие, если не будем отстаивать точку зрения, бороться за то, во что верим? Иногда это наносит мне вред. В некоторых странах это сказывалось на работе. Мне отказывали в контрактах, я должен был возвращать деньги за рекламу, но меня это не сильно волнует. Главное для меня – правда. Мой инстаграм показал, что на Западе нет свободы слова. За две недели до этого момента, я хотел его закрыть и писал, что люди должны жить в реальности, а не сидеть в интернете. И это сообщение у меня не отправлялось. Я решил, что это знак, а через 2 недели снова начал выкладывать посты. Но серьёзно к этому не отношусь, так как не считаю, что взрослый мир должен быть серьёзным. Мне нравится, когда дети играют. И это состояние игры, мне кажется, должно передаваться взрослым», - сказал Полунин.Артист поделился своими планами на будущее, заявив, что планирует делать тур по России, а также продолжить преподавательскую работу с талантливыми детьми-танцовщиками.«Хочу ставить детские спектакли , создавать программы для детей, спонсировать и искать таланты. В спорте это есть, а в балете пока нет. Я всегда любил детей, даже в детстве, потому что видел с них свет. Мы должны вкладываться в них, ведь это наше будущее. Сейчас больше всего удовольствия я получаю, когда преподаю. Заметил это год назад, когда дал первый урок, понял, насколько это сильный энергообмен. Теперь перед каждым спектаклем хочу делать мастер-классы. На сцене я не испытываю такого счастье, как когда даю урок», - пояснил он.Не обошлось и без провокационных вопросов. Один из журналистов спросил Полунина, как он относится к ситуации с парижской оперой, которая отстранила его от работы над постановкой за негативные высказывания о меншинствах.«Меня не расстроила ситуация с парижской оперой, так как директор пообещал, что возьмёт меня обратно, когда всё утрясётся. А СМИ преподнесли тему так, как им удобно, как будто я обидел большую часть человечества. Я знаю, как это работает, потому что пребывал в этом негативе много лет назад», - ответил танцовщик.При этом артист подчеркнул, что на другие проекты, в том числе и на съёмочный процесс в Париже эта тема не повлияла.«Всё зависит от силы человека, ничто не может поменять его решение, если он сильный. Мне нравится работать с такими людьми, и директор фильма именно такая. Для неё важен результат, а не то, что говорят. Фильм, кстати, художественный, это первая моя роль, где я не танцовщик. Я играю русского, живущего в Париже, это настоящая история. Россия уже его купила», - пояснил он.Ещё один провокационный вопрос был связан с оперным певцом Евгением Никитиным и скандалом, который разразился на фоне его татуировки в виде свастики. Журналисты интересовались, не рискует ли Полунин нарваться на очередной скандал из-за его собственной татуировки, на которой изображен президент России Владимир Путин.«Нет до конца плохих или хороших. Из-за татуировки меня сейчас в Германии фашистом представляют, люди думают о том, о чём хотят думать», - ответил артист.Последний вопрос был задан на фоне кризиса в балетном жанре. Артиста спросили, каким образом можно вернуть интерес к балету, развить его в правильном направлении и помочь артистам.«Я считаю, что нужны люди, которые будут помогать, подсказывать артисту, как выбирать роль, как договариваться. Важны агенты и менеджеры, это есть во всех индустриях. Можно иметь агентов в разных странах, и менеджеров, и ассистентов, и пиар. Нужно поменять сознание, и я занимаюсь этим, в России есть интерес к этому. Нужно звать интересных директоров и хореографов. Перестать думать, что мы в 18 веке, говорить про сейчас. Я считаю, что в России это получится. Это хорошая начальная точка, потому что балет здесь очень любят. Считаю, что всё получится. Это важно сделать, потому что нет прогресса. Танцовщики не свободны. Они зависят от директора театра и всё. Нет развития, нет помощи. Артист должен ощущать себя свободным, творить. Самая большая поддержка у меня в России. Есть и на Западе, но я решил, что через Россию буду развивать другие страны. Я люблю классику, я выучился на ней, это даёт мне стержень развития дальше. Но проблема в хореографах, нет достаточно хореографов, которые ставят по-классически. Я хочу прийти к этому, чтобы классический балет был понятен нынешним поколениям», - резюмировал артист..Сергей Полунин – артист балета, театра и кино. Родился в Херсоне. В 2002 году стал призёром международного балетного конкурса, а через был зачислен в школу Королевского балета в Лондоне. Помимо своих сценических талантов, Сергей известен благодаря своим провокационным высказываниям и эпатажным поведением. 30 ноября 2018 года Полунин объявил о принятии российского гражданства, а также заявил о поддержке политики президента РФ Владимира Путина, что вызвало неоднозначную реакцию как на Украине, так и в Европе.