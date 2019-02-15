Валерий Сюткин вспомнил Афганистан

В постоянной рубрике НСН «Музыканты - о политике. Политики - о музыке» Валерий Сюткин рассказал, как выступал для советских военных в Афганистане и попадал по обстрелы.

Старинный девиз «Национальной Службы Новостей» «Музыканты - о политике. Политики - о музыке» получил свою реализацию в одноименном информационном проекте, где первые лица политического Олимпа высказывают свое мнение о самых актуальных событиях музыкального мира, а ведущие музыканты делятся мыслями о современной политической ситуации в стране и в мире.



Ровно 30 лет прошло со дня вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года по мосту через реку Амударья с афганской территории вывел последние подразделения 40-й армии командующий Ограниченным контингентом советских войск генерал-лейтенант Борис Громов. За девять лет, что советские войска воевали с афганскими моджахедами, погибли, по разным оценкам, от 15 до 26 тысяч советских солдат и офицеров. Еще 54 тысячи получили ранения.

Численность Ограниченного контингента советских войск в Афганистане колебалась от года к году от 80 до ста с лишним тысяч солдат и офицеров. Всего же за девять лет войны службу в Афгане прошли 620 тысяч человек. Ветераны афганской кампании и поныне составляют настоящее братство. Своими впечатлениями о людях, служивших в Афгане, в эфире НСН поделился певец Валерий Сюткин, летавший в Афганистан выступать перед бойцами.



«Там очень сплачивает, понимаете, вот эта опасность и понимание, что это, в общем, не имеет прямого отношения к твоей родине, а так, это твоя обязанность, ты попал. И все сражаются друг за друга – вот что там я четко понял. Неважно, какое у тебя образование, откуда ты - те, кто попадал в Афган, даже мы как артисты прикасались, поскольку мы были в «горячих точках», Кандагар, там, под обстрелы конкретные попадали – это очень людей проверяет».



После той войны в языке появилось понятие «афганский синдром», связанное в том числе с трудностями адаптации к мирной, гражданской жизни. На войне не существует полутонов, как «на гражданке», - заметил Валерий Сюткин.



«Мы общались с людьми, у которых вообще нет фактически тех полутонов, которые есть в гражданской жизни. Там либо ты друг, либо ты предатель. Там всё очень «оголенное», поэтому многие ребята по возвращении не могли себя найти в гражданском (обществе). Там все было, знаете, как у настоящих братьев. А в общении между солдатами и офицерами было такое понимание».



Поездка Валерия Сюткина и его коллег для выступлений перед нашими военными совпала по времени с объявлением об окончании советской миссии в Афганистане.



«Наш визит совпал как раз с объявлением вывода. Мы были не самые последние, но мы были именно, когда окончанием нашей миссии в Афганистане было уже объявлено. Это незабываемо, хочу вам сказать, во всех отношениях. Это и страшно и в то же время познавательно. Поездка была двадцатидневной, достаточно долгой, я эту атмосферу запомнил на всю жизнь».



30 лет прошло с окончания той войны. А вопрос, зачем она была нужна, так и остается предметом дискуссий.