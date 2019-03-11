«Руки-базуки» опубликовал видео о съемках в фильме «Брат-3»

Кирилл «Руки-базуки» в эксклюзивном видео, записанном специально для НСН, подтвердил свое участие в съемках фильма «Брат-3».

Российский шоумен Стас Барецкий заявил, что планирует принять участие в съёмках фильма «Брат-3», который станет продолжением популярных картин Алексея Балабанова. Он сообщил, что сценарий уже написан и даже снято несколько сцен. По словам Барецкого, в съёмках также примут участие бывший боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик, Никита Джигурда и Кирилл Терешин, более известный, как «руки-базуки».

Скандально-известный персонаж Кирилл Терешин в эксклюзивном видео, которое было записано специально для НСН, подтвердил свое участие в съёмках фильма «Брат-3»:

«Всем привет. Я - Кирилл “Руки-базуки”. Скоро Я приму участие со Стасом Барецким в фильме “Брат-3. Младший”», - заявил Терешин.





Также в видео, которое было опубликовано на его официальной странице в социальной сети "ВКонтакте", он рассказал, как познакомился с Барецким и получил предложение сняться в фильме:

«Стас Барецкий тоже пришел в бойцовский клуб “Шатун” на спарринг Дацика и мы с ним пообщались и поступило мне предложение сняться в фильме “Брат-3.Младший”. Я согласился, естественно, потому что это очень круто. Я никогда не снимался в фильмах», - сообщил он.

Звезда интернета рассказал о том, какую роль он может сыграть в продолжении кино-истории:

«Я буду играть в качестве главного героя. Я так понял, что там все люди будут участвовать именно те, которых знают на просторах Интернета. До конца я не знаю, что там будет и как. На счет этого я не уточнял», - пояснил Терешин.

Ранее сообщалось, что поклонники дилогии «Брат» и «Брат-2» обратились к министру культуры Владимиру Мединскому и попросили запретить съёмки фильма «Брат-3». Помимо этого была создана петиция против съемок новой части кинокартины. Возмущение съемками третьей части фильма вызвало то, что участие в них примут лица с уголовным прошлым, которые не имеют отношения к оригинальной дилогии.

Руководитель кинокомпании «СТВ», продюсер фильмов «Брат» и «Брат-2» Сергей Сельянов в эфире НСН рассказал о своем отношении к съемкам третьей части фильма «Брат». По его мнению, эта идея - хамство и неуважение по отношению к создателям кинокартины.