Шнейдеров: Прикасаясь к кино, государство ему вредит

Кинокритик Давид Шнейдеров в специальном выпуске «НСН-Кино» подготовил топ главных, на его взгляд, новостей этой сферы.



Топ-1:Глава Фонда кино покидает свой пост

Антон Малышев сообщил, что покидает свой пост. Малышев возглавлял Фонд кино с 2013 года. Он рассказал, что за это время «доля российского кино достигла немыслимых 30%», а в малых городах открыты сотни кинозалов.

Хочу сказать вам, что к деятельности Фонда кино я отношусь с достаточным скепсисом. Фильмы, снятые Фондом кино и Минкультом, в основном, проваливаются в прокате. Хотя, надо признать, что доля убытков при Фонде кино уменьшилась с нескольких десятков миллиардов до миллиардов рублей. И вообще, я считаю, что в области кино, когда государство к прикасается чему-то руками, приносит немыслимый вред.

Топ-2: В Калужской области на съемках фильма погиб каскадер

Во время съемок фильма «Ильинские рубежи» в Медынском районе Калужской области каскадера, выполнявшего трюки, задавил передвигающийся по съемочной площадке танк.

Каскадеры – это одна из самых уважаемых мною кинопрофессий. Они рискуют и своим здоровьем и своей жизнью, выполняя трюки, во многом благодаря которым мы и ходим в кино. Надо сказать, что один из наших каскадеров, Владимир Орлов, который много работает в Лос-Анджелес, получил премию Taurus, которая вручается лучшим каскадерам мира.

Топ-3: Трек Оксимирона назвали причиной трагедии в Керчи

Активистка Евгения Чудновец обратилась к уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой с просьбой посодействовать в удалении трека «Последний звонок» Оксимирона из интернета. По ее мнению, именно эта песня стала причиной трагедии в керченском колледже. Помимо текста трека Чудновец раскритиковала ролик, в котором песня наложена на видеоряд из фильма «Класс» 2007 года. Она приняла это видео за официальный клип, однако пользователи «фейсбука» в комментарии к записи указали ей на ошибку.

Говорить, что музыкальный трек повлиял на керченского стрелка… Лучше бы Евгения Чудновец делом занималась! Оставьте Оксимирона в покое!