Шнейдеров: Прикасаясь к кино, государство ему вредит

Топ-1:Глава Фонда кино покидает свой пост
Хочу сказать вам, что к деятельности Фонда кино я отношусь с достаточным скепсисом. Фильмы, снятые Фондом кино и Минкультом, в основном, проваливаются в прокате. Хотя, надо признать, что доля убытков при Фонде кино уменьшилась с нескольких десятков миллиардов до миллиардов рублей. И вообще, я считаю, что в области кино, когда государство к прикасается чему-то руками, приносит немыслимый вред.
Топ-2: В Калужской области на съемках фильма погиб каскадер
Каскадеры – это одна из самых уважаемых мною кинопрофессий. Они рискуют и своим здоровьем и своей жизнью, выполняя трюки, во многом благодаря которым мы и ходим в кино. Надо сказать, что один из наших каскадеров, Владимир Орлов, который много работает в Лос-Анджелес, получил премию Taurus, которая вручается лучшим каскадерам мира.
Топ-3: Трек Оксимирона назвали причиной трагедии в Керчи
Говорить, что музыкальный трек повлиял на керченского стрелка… Лучше бы Евгения Чудновец делом занималась! Оставьте Оксимирона в покое!