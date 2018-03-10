Кинокритик: Зрителю не нужны голливудские фильмы, им подавай «Игру престолов»

Кирилл Разлогов в эфире НСН объяснил, почему зритель отказывается от полного метра в пользу сериалов.

Телевизионные сериалы для современного зрителя стали важнее, чем кинофильмы. Такая тенденция несколько лет назад начала активно развиваться в США, теперь ей следует и Россия. Такое мнение высказал президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кирилл Разлогов, с которым побеседовал спецкор НСН.

Сейчас кинокритик находится в Южно-Сахалинске, где проходит первый российский Фестиваль телевизионных фильмов «Утро Родины». Разлогов отметил, что такого конкурса российской киноиндустрии очень не хватало.

«Было интересно посмотреть, как все это будет организовано. Я тут был на кинофестивале «Край света». Его, конечно, легче организовать, чем фестиваль телефильмов и телесериалов. Такого рода конкурс не может делаться при участии больших каналов, потому что сразу появится сильное давление по поводу того, что будет показываться и кто получит премии. Поэтому у организаторов стоит очень сложная задача. Вообще, саму идею я поддерживаю, потому что телевизионные сериалы сегодня стали важнее, чем кинофильмы. Их смотрят, обсуждают, о них идут разговоры, сообщения. А фестивальное движение от этого отстало, потому что для показа это более сложно», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что переключение зрителя с полного метра на сериалы сегодня прослеживается очень четко. Разлогов назвал такую тенденцию естественной для киноиндустрии.

«Когда я встречаюсь со школьниками и студентами, они обсуждают со мной «Игру престолов», а вовсе не последние голливудские картины. Это естественная тенденция, потому что историю рассказывают именно сериалы. У нас есть своя Школа многосерийного телевизионного фильма. Художественное качество наших сериалов уже не уступает фильмам, а разговаривают о них больше. Конечно, пока у нас в сериальной продукции много ерунды и барахла. Но в этом плане мы ничем не отливаемся от всего остального мира», - заключил Кирилл Разлогов.

Ранее на Фестивале «Утро Родины» раздали первые фарфоровые лотосы. Специальный приз за выдающийся вклад в развитие российского телевизионного получил народный артист России Евгений Миронов за роль князя Мышкина в картине Владимира Бортко «Идиот», сообщает спецкор НСН.