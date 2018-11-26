Разлогов: Бертолуччи оставил богатое разноплановое наследие

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Гильдии киноведов и кинокритиков России в эфире НСН напомнил, что именно благодаря итальянскому режиссёру увидели свет некоторые картины Микеланджело Антониони.

Известный итальянский режиссёр Бернардо Бертолуччи скончался в Риме. Ему было 77 лет. Смерть наступила после продолжительной болезни. Об этом рассказали итальянские СМИ. Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в эфире НСН рассказал, что Бертолуччи оставил после себя богатое разноплановое наследие.

«Его первые фильмы совпали по появлению с выходом на первый план французской новой волны, политизации западного кино. Среди первых фильмов наиболее заметными были “Костлявая кума” и “Перед революцией”, имеется в виду студенческая революция 60-х годов, в которой Бертолуччи непосредственно участвовал. Не так давно на экраны вышел фильм “Мечтатели”, в котором он вспоминает свою юность, когда во Франции уволили директора синематеки Анри Ланглуа, и вся интеллигенция бросилась на его защиту. У него богатое разноплановое наследие, причём даже в советском прокате, однако в цензурированном варианте. Эпохальной стала картина “XX век”, где он подвёл итоги столетия, но век у него закончился победой во Второй мировой войне», - отметил кинокритик.

По словам Кирилла Разлогова, именно благодаря Бертолуччи мир увидел последние картины Микеланджело Антониони.

«Среди того, что он оставил, были картины его старшего товарища и учителя Микеланджело Антониони, который был уже совсем болен и которому Бертолуччи помогал в какой-то степени завершить его картины. Последние годы он тоже был больной, но появлялся на крупных международных фестивалях на коляске», - подчеркнул Разлогов.

В то же время кинокритик напомнил, что многие поздние фильмы Буртолуччи были посвящены буддизму, восточным цивилизациям.

Напомним, в разное время Бертолуччи получил «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA, награды Венецианского и Берлинского кинофестивалей. Режиссёр в 2013 году получил звезду на голливудской «Аллее славы». В 2014 году Бертолуччи был награждён во время 14-го саммита лауреатов Нобелевской премии мира.