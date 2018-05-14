Понедельник
14 мая
USD 61.74
EUR 73.51
Культура

Данелия: Цуладзе был прекрасным человеком!

14 Мая 2018 в 15:45
Данелия: Цуладзе был прекрасным человеком!
ФОТО: Баадур Цуладзе в фильме «Ночь над Чили» (1977) // Мосфильм

Грузинский режиссёр рассказал НСН о своих отношениях с артистом, режиссёром, земляком в одном лице.

Скончался в возрасте 83 лет актёр и режиссёр, заслуженный артист Грузии Баадур Цуладзе. Об этом в воскресенье сообщил киновед Вячеслав Шмыров, отмечают «Дни.ру».

Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия в эфире НСН рассказал, что, несмотря на то, что совместной работы у них не было много лет, к Цуладзе он всегда испытывал уважительные и тёплые чувства.  

«Это был прекрасный человек, замечательный. Он снимался в моём фильме уже 40 лет тому назад, мы с тех пор не виделись. У нас было с ним единодушие. Я к нему очень хорошо отношусь», — рассказал Данелия.

Баадур Цуладзе снимался в фильме Георгия Данелии «Не горюй!» в 1968 году. Также он запомнился зрителю по таким картинам, как «Приключения буратино», «Листопад», «Будьте моим мужем». Всего в списке артиста 90 ролей — в советских, грузинских, российских фильмах, а также 10 режиссёрских работ. Кроме этого Цуладзе был президентом киноактёров Грузии, членом правления грузинского Союза кинематографистов.

Причины смерти актёра и режиссёра пока не уточняются. Дата прощания с деятелем культуры будет объявлена позднее.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей


Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.