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Культура

Райхельгауз о Табакове: Не стало человека-театра

12 Марта 2018 в 17:34
Райхельгауз о Табакове: Не стало человека-театра
Худрук «Школы современной пьесы» признался НСН, что его ошеломила смерть мастера.

На 83-м году жизни скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков. О том, что значит для него эта потеря, НСН рассказал художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз (слушайте аудио).

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«Меня эта новость ошеломила, потому что Олег Павлович Табаков – это один из главных людей моей театральной жизни. И, наверное, вся жизнь была бы другой, если бы я не встретился с Олегом Павловичем. Он так много сделал для каждого из нас, так много сделал для русского театра, для мирового театра, для русской культуры, что, я думаю, еще нужно будет долго это осознавать. Еще очень долго нужно будет привыкать к мысли, что его с нами нет. Пока просто нет никаких слов, кроме осознания, что эта глыба, эта махина, этот человек, этот фантастический театр, который так и назывался – Олег Табаков. Не МХАТ, не студия Табакова, а театр Олег Павлович Табаков – его уже не будет. Невозможно. Невероятно», - подчеркнул театральный деятель.

Прощание с Олегом Табаковым пройдет в МХТ имени Чехова.

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