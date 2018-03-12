Понедельник
12 марта
USD 56.8
EUR 70.53
Культура

Говорухин: Табаков оставил после себя больше, чем Станиславский

12 Марта 2018 в 17:31
Говорухин: Табаков оставил после себя больше, чем Станиславский
ФОТО: Олег Табаков // РИА Новости/Сергей Пятаков

Председатель комитета Госдумы по культуре в эфире НСН назвал огромной потерей смерть Олега Табакова.

Прощание с Народным артистом СССР Олегом Табаковым пройдёт в МХТ имени Чехова, где он был художественным руководителем. Дата и время в данный момент остаются неизвестными. Об этом НСН рассказали в пресс-службе театра. Ранее стало известно, что в Москве на 83-ем году жизни скончался Олег Табаков. Он умер в больнице, в которой находился уже несколько месяцев.

Винокур: Я боготворил Табакова!
Председатель комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин в эфире НСН рассказал, что кончина Олега Табакова стала огромной потерей и для зрителей, и для культуры.

«Я с ним не работал никогда, но очень уважал. Для меня он равновелик Станиславскому. Может быть, он даже оставил после себя больше, чем Станиславский: целую когорту учеников, замечательных артистов, театры, великие роли. Так что это огромная потеря и для зрителей, и для работников культуры», - считает Говорухин.

Ранее Народный артист РСФСР, пародист  Владимир Винокур в эфире НСН рассказал, что Табаков всегда оставался юным душой. Напомним, Олег Табаков родился в Саратове. Он увлёкся актёрской профессией после занятий в театральном кружке. После окончания Школы-студии МХАТ он играл в театре, снимался в кино. Всего на его счету более 120 ролей в кино и около 100 в театрах, сообщают argumenti.ru.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.