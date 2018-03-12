Говорухин: Табаков оставил после себя больше, чем Станиславский

ФОТО: Олег Табаков // РИА Новости/Сергей Пятаков

Председатель комитета Госдумы по культуре в эфире НСН назвал огромной потерей смерть Олега Табакова.

Прощание с Народным артистом СССР Олегом Табаковым пройдёт в МХТ имени Чехова, где он был художественным руководителем. Дата и время в данный момент остаются неизвестными. Об этом НСН рассказали в пресс-службе театра. Ранее стало известно, что в Москве на 83-ем году жизни скончался Олег Табаков. Он умер в больнице, в которой находился уже несколько месяцев.

в эфирерассказал, что кончина Олега Табакова стала огромной потерей и для зрителей, и для культуры.

«Я с ним не работал никогда, но очень уважал. Для меня он равновелик Станиславскому. Может быть, он даже оставил после себя больше, чем Станиславский: целую когорту учеников, замечательных артистов, театры, великие роли. Так что это огромная потеря и для зрителей, и для работников культуры», - считает Говорухин.

Ранее Народный артист РСФСР, пародист Владимир Винокур в эфире НСН рассказал, что Табаков всегда оставался юным душой. Напомним, Олег Табаков родился в Саратове. Он увлёкся актёрской профессией после занятий в театральном кружке. После окончания Школы-студии МХАТ он играл в театре, снимался в кино. Всего на его счету более 120 ролей в кино и около 100 в театрах, сообщают argumenti.ru .